*17:35JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、159円半ば

1日の東京市場でドル・円は伸び悩み。原油相場と米金利は底堅く推移し、前週末に売り込まれたドルに買戻しが強まり159円30銭から上昇基調を強めた。午後は日経平均株価が上げ幅を拡大し円売り地合いに振れた。ただ、為替介入への警戒感から円売りは抑制された。

・ユ-ロ・円は185円63銭から185円97銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1634ドルから1.1656ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値66,363.43円、高値67,231.28円、安値66,244.84円、終値66,934.33円(前日比604.83円高)

・17時時点：ドル・円159円40-50銭、ユ-ロ・円185円90-00銭

【要人発言】

・ペレイラ・ポルトガル中銀総裁

「最大の懸念はインフレだ。データを非常に注意深く見る必要」

「後手に回らず早期に行動する必要があると考えている」

「インフレスパイラルが生じている時には、迅速かつ断固として行動すべき」

「新たな見通しと各国のデータを踏まえ、物価動向を見極めた上で判断」

・カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁

「追加データ得られるまでは様子見の姿勢」

・シュナーベル欧州中央銀行（ECB）専務理事

「供給ショックは大きく、持続的であると見られる」

「原油価格はしばらく上昇が続く見通し」

「エネルギーショックが広範なインフレに影響する可能性」

「インフレ期待を抑制するリスクが高まる」

「 エネルギーショックを見通すことはもはや不可能」

【経済指標】

・中5月RatingDog製造業PMI：51.8（予想51.3）

・スイス1-3月GDP：前年比+0.5％（予想+0.4％）

・ユーロ圏5月製造業PMI：予想51.6（予想51.4）《TY》