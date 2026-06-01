*17:23JST プリモグローバルホールディングス---ブランド価値向上に向け「DIAMOND CAFE」を開催

プリモグローバルホールディングス＜367A＞は29日、「LAZARE DIAMOND」のブランド価値向上を目的としたポップアップイベント「DIAMOND CAFE」を開催したと発表した。

本イベントは、売上や即時の来店促進を主目的とするものではなく、同ブランドをより身近に感じてもらう体験を通じて、来場者が世界観に触れながら将来的な選択肢として同ブランドを想起できる状態を目指した施策と位置付けられている。期間中の一般来場者数は約700名に達し、そのうち事前予約者の約40％が本イベントを通じて初めてブランドを認知した層であったことが確認された。

会場では「最も気軽に寄り道できるジュエリーショップ」をコンセプトにカフェ空間を構築し、ジュエリー試着体験やコンシェルジュによる案内に加え、タロットカードを用いた演出やフォトスポットなどを展開した。

同社は今後も、こうした体験型施策を通じてブランドとの接点を広げながら、「LAZARE DIAMOND」ならではの価値や世界観への理解を深めてもらうことで、将来的に「いつか選びたい」と思うブランドとしての基盤を築き、持続的な成長につなげていくとしている。《KA》