*17:21JST SDエンターテイメント---就労継続支援B型「リバイブ」東北初開所仙台駅前・長町南2拠点同時開設

SDエンターテイメント＜4650＞は28日、宮城県仙台市に就労継続支援B型事業所「リバイブ仙台駅前」および「リバイブ仙台長町南」の2拠点を同時開所すると発表した。

同社は、フィットネス、保育、福祉、オンラインクレーンゲームなど地域密着型サービスを展開してきた実績を持つ。「リバイブ」は生成AI、動画編集、デザイン、ビジネススキルなどのデジタル・クリエイティブ分野に加え、eスポーツを活用した自立支援およびコミュニケーション支援を行う就労継続支援B型事業所である。

支援内容は、動画編集による表現力やデジタルスキル習得支援、eスポーツを活用したチームプレイや振り返り・目標設定を通じたコミュニケーション力・集中力・自己理解・社会性の向上支援を行う。生成AIやデザイン領域では最新AIツールを活用した画像生成や制作を通じてデジタルスキル習得を支援し、ビジネススキルではパソコンの基本操作から実務を見据えた基礎力の習得を支援する。同社事業に関連するクリエイティブ制作に加え、外部からの制作案件にも関与する実践機会を提供し、実案件を通じて実務に即したスキル習得を図る。自宅からオンラインで支援スタッフのサポートを受けられる体制を整備し、週1日からの通所にも対応するなど柔軟な支援を提供する。また、通所支援の一環として昼食も提供する。

札幌市内で展開してきた「リバイブ宮の沢」「リバイブ新札幌」「リバイブ札幌麻生」の運営実績を基盤に、東北エリア初の拠点として仙台市に進出し、地域展開の拡大を図る。《KA》