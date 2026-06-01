ファンデリー、CID事業部にリテールチャネル事業開発部を新設

■栃原慶彰氏が新設部長に就任

ファンデリー<3137>(東証スタンダード)は6月1日、組織変更および人事異動を実施したと発表した。同社は、CID事業部において「リテールチャネル事業開発部」を新設した。小売店向け営業体制の強化と商品開発の推進を目的とする組織変更で、実施日は2026年6月1日付。

同日付の人事異動では、栃原慶彰氏がCID事業部リテールチャネル事業開発部部長に就任。新部門の設置により、リテールチャネルを軸とした営業・商品開発の取り組みを進める体制を整えた。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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