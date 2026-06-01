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後場の日経平均は677円高でスタート、キオクシアHDや太陽誘電などが上昇
記事提供元：フィスコ
[日経平均株価・TOPIX（表）]
日経平均;67006.76;+677.26TOPIX;3950.28;-6.89
[後場寄り付き概況]
後場の日経平均は前営業日比677.26円高の67006.76円と前引け値（67038.24円）から上げ幅をわずかに縮めて取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、もみ合い推移。前場の日経平均は、小幅に買いが先行すると、ソフトバンクG＜9984＞など主力ハイテク株が牽引する形で、そこから上げ幅を広げる展開となり、一時67231.28円まで上昇した。買い一巡後も心理的な節目の67000円付近での保ち合いに。後場寄り付き時点の日経平均は引き続き買い優勢でスタート。中東情勢について続報は観測されておらず、アジア株もまちまちの中、相場状況維持で引き続き堅調推移が意識されているようだ。
東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、村田製作所＜6981＞、ソフトバンクG、太陽誘電＜6976＞、東京エレクトロン＜8035＞、三井金属＜5706＞などが上昇している反面、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、アドバンテ＜6857＞、三菱重工＜7011＞、トヨタ自動車＜7203＞などが下落している。業種別では鉱業、石油石炭、医薬品などが下落率上位で推移。《CS》
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