*12:15JST 東京為替：ドル・円は小高い、ドルに買戻し

1日午前の東京市場でドル・円は小高く推移し、159円30銭から159円49銭までやや値を上げた。原油相場と米長期金利の上昇でドル買いに振れ、159円50銭に接近。また、東京株式市場で日経平均株価が強含みリスク選好ムードだが、為替介入が意識されやすい。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は159円30銭から159円49銭、ユ-ロ・円は185円63銭から185円79銭、ユ-ロ・ドルは1.1642ドルから1.1658ドル。

【要人発言】

・カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁

「追加データ得られるまでは様子見の姿勢」

・シュナーベル欧州中央銀行（ECB）専務理事

「供給ショックは大きく、持続的であると見られる」

「原油価格はしばらく上昇が続く見通し」

「エネルギーショックが広範なインフレに影響する可能性」

「インフレ期待を抑制するリスクが高まる」

「 エネルギーショックを見通すことはもはや不可能」

【経済指標】

・中5月RatingDog製造業PMI：51.8（予想51.3）《TY》