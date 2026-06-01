*11:32JST Lib Work---IPライセンス加盟店で東京都初のモデルハウスが完成

Lib Work＜1431＞は29日、プラットフォーム事業を手掛ける子会社リブサービスとアダストリアの共同事業「niko and ... EDIT HOUSE」の加盟パートナーであるネクストイノベーション（本社：東京都日野市）のモデルハウスが東京都八王子市に完成したことを発表した。

「niko and ... EDIT HOUSE」は、リブサービスとアダストリアとの共同事業であり、集客力や差別化などの経営課題のある全国の住宅会社へ提供するIPライセンスサービスである。「niko and ... EDIT HOUSE」が所有する知的財産（IP）である「商標」「意匠」「著作物」などの知的財産の使用権を加盟パートナーに提供し、加盟パートナーはそれらを活用して販促活動を行うことで、集客力向上や受注アップを目指すことができる。

ネクストイノベーションは不動産売買仲介事業や建物診断事業、戸建住宅の新築・増改築事業など、住まいに関わる幅広いサービスを展開する総合住宅会社である。“幸せ創造のイノベーション企業であり続ける”という企業理念のもと、東京・神奈川を中心に年間245棟以上の住宅を供給。ZEH普及にも積極的に取り組み、地域に根ざした豊かな暮らしづくりを推進している。

モデルハウスの名称は「niko and ... EDIT HOUSE」八王子展示場。所在地は東京都八王子市。プレオープン・グランドオープンにおいて、地域性やライフスタイル感度との親和性を踏まえたインフルエンサーを起用。モデルハウス体験を通じた発信によりSNSでの認知拡大を図った。

「niko and ... EDIT HOUSE」のモデルハウスは、今後も各地に開業する予定。全国展開を進め、プラットフォーム事業の収益拡大を行う。《KT》