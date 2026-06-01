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出来高変化率ランキング（9時台）～Aiming、abcなどがランクイン

2026年6月1日 09:52

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記事提供元：フィスコ

*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～Aiming、abcなどがランクイン
Aiming＜3911＞がランクイン（9時31分時点）。本日9時に、新作スマートフォン向け
ゲーム「イナズマイレブンクロス」の配信日が、26年6月8日に決定したと発表して
いる。6月8日より事前ダウンロードが開始される。事前登録者数20万人を突破し、
「ペンギンウェア」などの報酬配布が決定している。登録数に応じて、さらなる報
酬の追加も検討している。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月1日　9:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜8105＞ BitcoinJ　 11248800 　115315　 322.04% 0.0547%
＜8783＞ abc　　　　　　　3687600 　84568.26　 207.81% 0.3529%
＜2013＞ 米高配当　　　　　　173400 　13871.902　 148.6% -0.0098%
＜2846＞ NFダウHE　　　　52867 　29433.024　 145.83% 0.0077%
＜1921＞ 巴コーポ　　　　　　63100 　45034.24　 108.16% 0.0201%
＜2524＞ NZAM TPX　　15485 　21619.648　 85.13% -0.0087%
＜6245＞ ヒラノテク　　　　　482700 　413765.6　 76.22% 0.2492%
＜5367＞ ニッカトー　　　　　1987000 　1385139.52　 66.22% 0.207%
＜235A＞ GX高配30　　　　41232 　29007.957　 61.71% -0.0237%
＜6291＞ エアーテック　　　　53900 　44755　 51.56% 0.0303%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　2790 　25557.233　 46.53% 0.004%
＜431A＞ ユーソナー　　　　　57800 　87869.96　 35.68% 0.1413%
＜6574＞ コンウ゛ァノ　　　　1878500 　205158.58　 33.94% -0.0392%
＜3911＞ Aiming　　　　340700 　45943.94　 25.01% 0.0116%
＜8007＞ 高島　　　　　　　　106500 　74482.86　 16.79% -0.0313%
＜3556＞ リネットJPN　　　110000 　86633.58　 16.37% 0.0512%
＜4369＞ トリケミカル　　　　876400 　3248543　 12.45% 0.175%
＜8869＞ 明和地所　　　　　　71700 　57068.58　 11% -0.0112%
＜2776＞ 新都HD　　　　　　647200 　62881.48　 9.8% 0.0521%
＜299A＞ クラシル　　　　　　282600 　275042　 6.88% -0.0886%
<223A> GXAIビック　　　61670 　110547.219　 1.62% 0.0094%
<6656> インスペック　　　　129900 　106167.4　 -1.14% 0.065%
<2395> 新日科学　　　　　　196100 　252893.02　 -2.4% -0.0846%
<5184> ニチリン　　　　　　10500 　43292.3　 -5.38% -0.0132%
<4434> サーバーワクス　　　24100 　54110.3　 -6.54% 0.0405%
<1698> 上場配当　　　　　　8320 　45476.644　 -6.97% -0.014%
<4320> CEHD　　　　　　22200 　39290.62　 -7.68% 0.0275%
<1345> 上場Jリート　　　　36014 　78302.12　 -8.07% -0.0032%
<4594> ブライトパス　　　　1222000 　76601.04　 -8.14% 0.0576%
<4165> プレイド　　　　　　285500 　181621.64　 -8.6% 0.078%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

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