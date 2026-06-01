関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～Aiming、abcなどがランクイン
*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～Aiming、abcなどがランクイン
Aiming＜3911＞がランクイン（9時31分時点）。本日9時に、新作スマートフォン向け
ゲーム「イナズマイレブンクロス」の配信日が、26年6月8日に決定したと発表して
いる。6月8日より事前ダウンロードが開始される。事前登録者数20万人を突破し、
「ペンギンウェア」などの報酬配布が決定している。登録数に応じて、さらなる報
酬の追加も検討している。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月1日 9:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜8105＞ BitcoinJ 11248800 115315 322.04% 0.0547%
＜8783＞ abc 3687600 84568.26 207.81% 0.3529%
＜2013＞ 米高配当 173400 13871.902 148.6% -0.0098%
＜2846＞ NFダウHE 52867 29433.024 145.83% 0.0077%
＜1921＞ 巴コーポ 63100 45034.24 108.16% 0.0201%
＜2524＞ NZAM TPX 15485 21619.648 85.13% -0.0087%
＜6245＞ ヒラノテク 482700 413765.6 76.22% 0.2492%
＜5367＞ ニッカトー 1987000 1385139.52 66.22% 0.207%
＜235A＞ GX高配30 41232 29007.957 61.71% -0.0237%
＜6291＞ エアーテック 53900 44755 51.56% 0.0303%
＜2630＞ MXS米株ヘ 2790 25557.233 46.53% 0.004%
＜431A＞ ユーソナー 57800 87869.96 35.68% 0.1413%
＜6574＞ コンウ゛ァノ 1878500 205158.58 33.94% -0.0392%
＜3911＞ Aiming 340700 45943.94 25.01% 0.0116%
＜8007＞ 高島 106500 74482.86 16.79% -0.0313%
＜3556＞ リネットJPN 110000 86633.58 16.37% 0.0512%
＜4369＞ トリケミカル 876400 3248543 12.45% 0.175%
＜8869＞ 明和地所 71700 57068.58 11% -0.0112%
＜2776＞ 新都HD 647200 62881.48 9.8% 0.0521%
＜299A＞ クラシル 282600 275042 6.88% -0.0886%
<223A> GXAIビック 61670 110547.219 1.62% 0.0094%
<6656> インスペック 129900 106167.4 -1.14% 0.065%
<2395> 新日科学 196100 252893.02 -2.4% -0.0846%
<5184> ニチリン 10500 43292.3 -5.38% -0.0132%
<4434> サーバーワクス 24100 54110.3 -6.54% 0.0405%
<1698> 上場配当 8320 45476.644 -6.97% -0.014%
<4320> CEHD 22200 39290.62 -7.68% 0.0275%
<1345> 上場Jリート 36014 78302.12 -8.07% -0.0032%
<4594> ブライトパス 1222000 76601.04 -8.14% 0.0576%
<4165> プレイド 285500 181621.64 -8.6% 0.078%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
スポンサードリンク