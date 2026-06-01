*08:57JST 前場に注目すべき3つのポイント～イラン情勢にらみのなかでソフトウエア株の見直し～

1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■イラン情勢にらみのなかでソフトウエア株の見直し

■トリケミカル、1Q営業利益 20.8％増 20.69億円

■三菱電機＜6503＞中期経営戦略、成長投資3兆円、30年度調整後営業益12%

■イラン情勢にらみのなかでソフトウエア株の見直し



1日の日本株市場は、やや利食い優勢の相場展開になりそうである。5月29日の米国市場はNYダウが363ドル高、ナスダックは55ポイント高だった。イランと60日の停戦延長などを盛り込んだ覚書の暫定的合意に達したとの報道に加え、トランプ米大統領が最終決定に向けホワイトハウスで会合を開くと伝わった。戦闘終結に向けた交渉進展期待が相場を支え、ダウ、ナスダックは連日で過去最高値を更新。シカゴ日経225先物は大阪比245円安の66225円。円相場は1ドル＝159円40銭台で推移している。



日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや利食いが先行することになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時66660円まで買われたが、その後は66070円まで軟化しており、66100円～66400円辺りでの保ち合いが続いていた。米国市場の上昇の流れは好感されるものの、日経225先物は前週末には66540円まで買われる場面もみられており、過熱感も意識されてきそうである。



また、イラン情勢については、トランプ大統領が覚書に修正を求めたと報じられている。米中央軍はオマーン湾でイラン関連商船を攻撃したとも伝えられているなかでは、いったん利益確定に向かわせやすくなりそうだ。ただ、上向きのトレンドが続くなかにおいては、売り仕掛け的なトレードは控えておきたいところであろう。引き続き半導体やAI関連株にらみのなかで、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。



また、米国ではデルテクノロジーズやID管理システムを提供するオクタが30％を超える急伸となった。これが支援材料になる形で、IBMやセールスフォース、マイクロソフトなどソフトウエア株の強い値動きが目立っていた。東京市場においてもAI脅威論から軟化していたソフトウエア株を見直す動きが意識されやすいだろう。



そのほか、米宇宙開発企業ブルーオリジンの主力ロケットが28日、地上試験中に爆発した。これを受けて宇宙関連株には利食いが先行しやすいとみられるが、スペースXのIPOが近づくなかでは、足もとの調整においては押し目狙いの好機になりそうだ。

■トリケミカル、1Q営業利益 20.8％増 20.69億円

トリケミカル＜4369＞が発表した2027年1月期第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比14％増の74億8800万円、営業利益は同20.8％増の20億6900万円だった。生成AI向け新規材料や既存製品の需要増に対応するための生産・品質管理体制の継続的な強化や、環境負荷軽減、作業安全性向上、サステナビリティの追求、事業継続計画の改善などに取り組んだ。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（66329.50、+1636.38）

・NYダウは上昇（51032.46、+363.49）

・ナスダック総合指数は上昇（26972.62、+55.15）

・SOX指数は上昇（12829.38、+0.24）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・NTT＜9432＞NTTファシリティーズ、ITで工場を一元管理、保守・改善を支援

・三菱電機＜6503＞中期経営戦略、成長投資3兆円、30年度調整後営業益12%

・ホンダ＜7267＞Astemo、社長にホンダ取締役井上氏、SDV開発基盤に注力

・ソフトバンクG＜9984＞仏でAI向けDC整備、投資額最大750億ユーロ

・SMC＜6273＞空気漏れ高精度検出、騒音環境でも判別、工場向け機器

・菊池製作所＜3444＞イノフィス、アシストスーツ累計4万台突破

・FUJI＜6134＞多品種少量特化のマウンター開発、新構造ヘッド搭載

・平田機工＜6258＞前田繁氏、半導体集約、需要増に対応

・タダノ＜6395＞高所作業車に高機動型、ホイール式で作業領域拡大

・三菱自＜7211＞「尖った商品」投入、30年3月期営業益1600億円に

・東芝テック＜6588＞新中計、設備・研究開発費など1300億円投資

・ニッパツ＜5991＞月面探査車向けトーションバーを展示会で披露

・KDDI＜9433＞ティアフォーと、自動運転サービスの社会実装で協業

・日東電工＜6988＞3カ年中計、半導体投資6倍、中間基板など投入

・NGK＜5333＞売上高1.3兆円、35年目標、デジタル・脱炭素増強

・ダイセル＜4202＞高齢者の転倒検知し腰部保護、衣服エアバッグ

・戸田建設＜1860＞トンネル打設ロボに圧送連動など新機能を追加



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08:50 設備投資(1-3月) 前回6.5％

・08:50 企業売上高(1-3月) 前回0.7％

・08:50 企業利益(1-3月) 前回4.7％

・09:30 製造業PMI(5月) 前回54.5

＜海外＞

・10:45 中・RatingDog製造業PMI(5月) 予想51.3 前回52.2《YY》