アクセスネクステージ、埼玉県の若者地元就職促進事業を受託、“ジモト就職”支援を推進

■新サイト構築・運営で県内企業と若者のマッチングをワンストップ支援

アクセスグループ・ホールディングス<7042>(東証スタンダード)の事業子会社で、人財ソリューション事業、教育機関支援事業を展開するアクセスネクステージは5月29日、埼玉県より「令和8年度 埼玉で働く・ジモト就職促進事業業務委託」を受託したと発表した。契約期間は2026年4月1日から2027年3月31日まで。既存の埼玉県学生就職支援サイト「AIたまキャリア」を改修・拡張し、「埼玉県若者向け総合就職支援サイト(仮称)」を構築・運営する。

同事業は、県内企業の魅力発信と若者の正社員就職促進をワンストップで支援する取り組み。都内大手企業志向が強く、地元企業とのマッチングが不足している若者の状況や、県内大学新卒者の非正規就職率が全国平均を上回る現状の改善を目指す。インターンシップ情報の活用やメタバース体験など、多様なチャネルで“ジモト”就職を後押しする。

主な業務は、専用WEBサイトの開設・運営、埼玉県企業ガイドの移行・運営、正社員就職意識醸成動画のPR、オープンカンパニー体験会、メタバース空間「バーチャル埼玉」を活用した面接体験・企業研究、企業と大学の交流会、オンラインキャリア探究セミナーなど。同社は県内企業、大学、高校、若者をつなぎ、「埼玉で働く」選択肢の拡大を支援する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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