Schoo、ハンワホームズと人材育成で提携、泉南地域から「Schoo　Mesh」拡大へ

■ビジネスカンファレンスセンターを活用し、自治体・地域企業・教育機関と連携

Schoo<264A>(東証グロース)5月29日、ハンワホームズと地域共創型人材育成サービス「Schoo Mesh」の展開拡大に向けた「Schoo Mesh パートナー提携書」を締結した。大阪府のPark-PFI事業「府営りんくう公園(中地区)」で整備・運営予定のビジネスカンファレンスセンターを活用し、人材育成サービスの開発・提供で協業を開始する。

ハンワホームズは2024年12月、同公園中地区の事業予定者に選定され、ビーチスポーツスタジアム、レストラン、ビジネスカンファレンスセンターなどを備えた複合施設群の整備を進めている。両社は、同社の「空間創造・施設整備・公共事業遂行」とSchooの「教育・人材育成」の知見を組み合わせ、公共空間を活用した新しい人材育成エコシステムの構築を目指す。

「Schoo Mesh」は、自治体や地域企業、教育機関、非営利団体などと連携し、地域ごとの課題やニーズに応じた学びの場をセミオーダーで設計・運営するサービス。第一号の取り組みでは鹿児島県日置市などと連携し、2025年10月から2026年3月まで、市職員や市内で働く45名が参加した。今回の提携を通じ、泉南地域を起点に全国各地域への展開を推進する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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