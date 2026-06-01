アクセルマーク、コンヴァノから39億円規模を調達へ、ヘルスケア領域の成長投資に充当

■9億円の第三者割当増資と30億円融資枠を組み合わせ、成長投資を加速

アクセルマーク<3624>(東証グロース)は5月29日、コンヴァノ<6574>(東証グロース)を割当予定先とする第三者割当増資、主要株主である筆頭株主および親会社の異動、融資極度額30億円のコミットメント型タームローン・ファシリティ契約の締結を発表した。新株式4500万株を1株20円で発行し、払込金額は9億円。融資枠30億円と合わせ、合計39億円規模の資金調達パッケージとなる。

同第三者割当増資は、7月2日開催予定の臨時株主総会で大規模な希薄化、有利発行、支配株主の異動を伴う第三者割当などが承認されることを条件とする。希薄化率は発行済株式総数に対して221.53%、議決権総数に対して221.60%。実施後、コンヴァノは議決権割合68.91%を保有し、主要株主である筆頭株主および親会社に該当する見込み。

調達資金は、ビューティー&ウェルネス事業を中核とするヘルスケア領域全般、美容医療分野を含むM&Aや事業投資に充てる。同社は継続企業の前提に関する重要な不確実性、グロース市場の時価総額基準未適合、広告事業の収益低下などを課題に挙げ、2027年9月期以降の黒字化と中期的な時価総額200億円を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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