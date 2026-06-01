ノダ、投資有価証券売却益8億4800万円を計上へ

■2026年11月期第2四半期に特別利益として計上する見込み

ノダ<7879>(東証スタンダード)は5月29日、保有する投資有価証券の一部売却に伴い、投資有価証券売却益8億4800万円を特別利益として計上する見込みと発表した。

同社は、政策保有株式の縮減と資産の効率化を図るため、保有する上場株式1銘柄の一部を2026年5月29日に売却した。これにより発生した投資有価証券売却益を、2026年11月期第2四半期に特別利益として計上する予定である。

2026年11月期通期連結業績への影響については、その他の要因を含めて精査中としている。今後、業績予想の修正が必要になった場合は、速やかに公表する方針だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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