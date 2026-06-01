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平山ホールディングス、特殊電極を持分法適用関連会社化へ、溶接技術と製造支援を融合
■光通信らから42万2900株を取得、製造現場改善と特殊溶接技術でシナジー創出
平山ホールディングス<7781>(東証スタンダード)は5月29日、特殊電極<3437>(東証スタンダード)の発行済株式数の26.40%に相当する42万2900株を、筆頭株主である光通信<9435>(東証プライム)らから取得し、持分法適用関連会社化すると発表した。株式譲渡契約の締結は同日で、株式取得日は公正取引委員会の承認後、2026年6月下旬から7月上旬を予定している。
平山グループは、インソーシング、派遣、技術者派遣、海外事業に加え、TPS(トヨタ生産方式)を基盤とした現場改善コンサルティングを展開している。一方、特殊電極は溶接材料の開発力と溶接総合技術を強みとし、特に肉盛溶接技術や肉盛溶接材料を中心に、溶接工事施工、溶接材料、環境関連装置の製造・販売などを手がける。
同社は、グループ会社の平山が持つ製造現場の改善コンサルティング・人材供給力と、特殊電極の高度な溶接技術・表面改質ノウハウを組み合わせ、製造業の保全・生産プロセス最適化でシナジー創出を図る。高付加価値型請負、ワンストップ・メンテナンス、顧客基盤の相互活用、高度技術者の安定確保などを進める方針だ。連結業績への影響は判明次第公表する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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