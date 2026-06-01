ミライロ、ノジマに「ユニバーサルマナー研修」を提供開始、役職者から順次受講

■5月29日時点で累計1,398名が受講

ミライロ<335A>(東証グロース)は5月29日、ノジマ<7419>(東証プライム)が「ユニバーサルマナー研修」の受講を開始したと発表した。ミライロは「バリアバリュー」を企業理念に掲げ、障害のある当事者の視点から、社会のバリアを価値に転換するインフラやソリューションを提供している。

ノジマは、車いす利用者が店内を通りやすいよう通路幅を広げたり、商品を取りやすくするため商品棚を低くしたりするなど、多様な顧客に配慮した店舗づくりを進めている。今回の研修は、快適に買い物できる店舗づくりに向けた取り組みの一環となる。

受講開始時期は2026年5月で、対象はノジマの役職員。役職者から順次受講を始めており、2026年5月29日時点の受講者は累計1,398名に達した。研修を受けた従業員は、ユニバーサルマナーのロゴ入りバッジを着用し、接客現場での配慮向上につなげる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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