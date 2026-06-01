nmsホールディングス、ワールドHDによるTOBに賛同、応募は株主判断に

■公開買付け期間は6月1日から7月10日まで、買付予定数の上限は設定せず

nmsホールディングス<2162>(東証スタンダード)は5月29日、ワールドホールディングス<2429>(東証プライム)による同社普通株式への公開買付けに賛同し、応募については株主判断に委ねると発表した。公開買付者は同社株式631万9700株、所有割合32.91%を保有する筆頭株主で、同公開買付けとその後の手続きにより完全子会社化を目指す。

公開買付け期間は6月1日から7月10日までの30営業日で、買付価格は普通株式1株につき540円。買付予定数の下限は648万800株とし、上限は設けない。買付け成立後に全株式を取得できなかった場合は、スクイーズアウト手続きにより完全子会社化を進める予定で、同社株式は上場廃止となる見込み。

両社は2025年3月に資本業務提携契約を締結し、人材ビジネス事業で協業してきた。ワールドホールディングスは、西日本に強みを持つ同社グループと、東日本やASEAN展開に特徴を持つnmsホールディングスの補完関係を生かし、人材採用、ものづくりノウハウ、外国人材対応などで相乗効果を見込む。nmsホールディングスは、財務基盤やガバナンス体制の強化も重要課題としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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