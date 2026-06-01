新日本建設、株主優待制度を導入、修繕・改修やリフォーム工事代金を割引

■9月末時点で100株以上保有の株主が対象、工事代金3%割引などを設定

新日本建設<1879>(東証プライム)は5月29日、株主優待制度の導入を発表した。同日開催の取締役会で決議したもので、株主の日頃の支援に感謝するとともに、同社グループのサービスをより多くの株主に提供することを目的とする。

対象は、毎年9月30日現在の株主名簿に記載された、100株以上を保有する株主。優待内容は、子会社の新日本コミュニティーが手掛ける建物の修繕・改修工事代金(税抜)3%割引、室内リフォーム(分譲マンション/戸建て)の工事代金(税抜)3%割引、分譲マンション売却の仲介手数料10%割引となる。

優待期間はいずれも2027年1月5日から2027年12月30日まで。修繕・改修工事は500万円(税抜)以上、室内リフォームは100万円(税抜)以上が条件で、利用可能エリアは一部地域を除く東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県。優待内容は現時点の予定で、詳細は改めてホームページなどで案内する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

