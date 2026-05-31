LINEヤフーなど、「バーチャル高校野球」で地方大会全試合を無料ライブ配信

■6月13日の沖縄大会を皮切りに配信開始、全国大会も全試合無料ライブ配信を予定

LINEヤフー<4689>(東証プライム)、朝日新聞社、朝日放送テレビは5月29日、スポーツ総合サイト「スポーツナビ」内の「バーチャル高校野球」で、第108回全国高校野球選手権大会の地方大会全試合を6月13日から無料ライブ配信すると発表した。沖縄大会を皮切りに、3000試合を超える地方大会を配信し、一部大会では組み合わせ抽選会も届ける。

同サービスは2015年に開始し、地方大会のライブ配信は当初26試合だった。2022年に「スポーツナビ」で約3200試合を配信し、2023年には全49地方大会で全3434試合の配信を実現。2025年に10周年を迎え、2026年も8月5日に阪神甲子園球場で開幕する全国大会の全試合無料ライブ配信を予定している。

試合映像に加え、スコア、出場選手、選手情報、ニュース、日程・結果、トーナメント表を提供する。応援校を登録できる「フォロー機能」では、試合開始、途中経過、試合結果、応援コメントの増加を各アプリやブラウザー版に通知する。3000試合以上でリッチ化した打席速報を予定し、打席結果、塁状況、打球方向を視覚的に表示するほか、前打席を確認できるリプレイ機能も追加する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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