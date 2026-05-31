ソーシャルワイヤー、SEIRYOを完全子会社化、TikTok広告運用を強化

■インフルエンサー施策から広告運用、成果報酬型モデルまで一体化し成長加速

ソーシャルワイヤー<3929>(東証グロース)は5月29日、株式会社SEIRYOの発行済株式100%を取得し、完全子会社化することを発表した。取得株式数は100株、対象会社株式の取得価額は3億4500万円、取得関連費用を含む概算合計は3億7600万円。株式譲渡実行日は6月12日を予定する。

SEIRYOは、TikTokを中心としたショート動画領域で広告運用支援事業と成果報酬型SNS広告事業を展開するマーケティング支援会社。ByteDance社の公認パートナー契約を有し、少人数組織による効率的な事業運営を強みに高い収益性を確保している。2026年3月期の売上高は7億5617万8000円、営業利益は5284万6000円。

同社は、インフルエンサーPRサービス「Find Model」や株式会社iHackとの連携に加え、SEIRYOの広告運用力を取り込むことで、インフルエンサー施策から広告運用、成果報酬型モデルまでを一体化する。2028年3月期売上高50億円の中期ターゲットに向け、デジタルマーケティング領域の拡張と持続的な利益成長を図る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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