ジェイ・エス・ビー、豪州に子会社設立、学生向け住宅市場に進出

■2030年長期ビジョンの実現へ、PBSAなど賃貸用不動産事業を推進

ジェイ・エス・ビー<3480>(東証プライム)は5月29日、オーストラリアに子会社を設立し、設立手続きが完了したと発表した。新会社は「J.S.B. AUS PTY LTD」で、所在地はシドニーのLevel 1-3,60 Martin Place,Sydney,NSW,2000,AUSTRALIA。設立日は2026年5月27日、資本金は1,500,000AUD、出資比率はジェイ・エス・ビーが100%となる。

同社は、2030年長期ビジョン「Grow Together 2030」で、「『UniLife』はグローバル・トップブランドへ」を目標に掲げ、海外事業の具体化を進めている。市場調査の結果、学生専用住宅(Purpose Built Student Accommodation:PBSA)をはじめ、学生向け住宅への堅調な需要が見込まれるオーストラリア市場への進出を決めた。

新会社は、PBSAをはじめとする賃貸用不動産の企画開発、投資、斡旋業務、運営管理業務を担う。現地でのブランド確立と事業展開を通じ、長期ビジョン実現に向けた取り組みを加速する。2026年10月期業績への影響は軽微とする一方、中長期的には企業価値向上に資するものと見込んでいる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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