ハイブリッドテクノロジーズ、シンフォニードのSES事業を譲受、人材領域を強化

■連結子会社ハイブリッドテックエージェントが6月1日に事業譲受を実行予定

ハイブリッドテクノロジーズ<4260>(東証グロース)は5月29日、連結子会社のハイブリッドテックエージェントが、シンフォニードのITエンジニア派遣およびSES事業を譲り受けると発表した。事業譲渡契約締結日は5月29日、実行日は6月1日を予定する。

同社グループは2026年1月から、開発領域・日本事業、開発領域・海外事業、人材領域の3事業領域で管理統括する体制に移行している。ハイブリッドテックエージェントは人材領域に属し、IT人材派遣、SES事業を展開する。対象事業の売上高は2024年3月期55百万円、2025年3月期196百万円、2026年3月期665百万円、営業利益は2026年3月期24百万円となった。

同事業譲受により、対象事業が持つ顧客基盤、営業基盤、エンジニアおよびパートナーネットワークを取り込み、案件獲得力の強化、案件の大型化・高単価化、既存顧客へのクロスセル提案を進める。譲受価額は非開示で、今期業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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