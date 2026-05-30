*15:04JST 豪ドル週間見通し：もみ合いか、1-3月期GDPが手掛かり材料に

■強含み、原油安を好感

今週の豪ドル・円は強含み。豪準備銀行（中央銀行）による追加利上げの可能性は残されていること、原油価格の下落を受けてリスク選好的な豪ドル買い・円売りが観測された。

対円レートは113円台前半で下げ止まり、週末前は主に114円台で推移した。取引レンジ：113円28銭-114円58銭。

■もみ合いか、1-3月期GDPが手掛かり材料に

来週の豪ドル・円はもみ合いとなる可能性がある。6月3日発表の1-3月期国内総生産が有力な手掛かり材料となりそうだ。市場予想を下回った場合、金利先高観はやや後退し、リスク選好的な豪ドル買い・円売りは抑制されるとみられる。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント

・2日（火）：1-3月期経常収支（前期：－211億豪ドル）

・3日（水）：1-3月期国内総生産（前期：前年比＋2.6％）

・4日（木）：4月貿易収支（3月：-18.41億豪ドル）

予想レンジ：112円50銭-115円50銭《FA》