*14:58JST 欧米の注目経済指標：米国の5月雇用統計は4月実績を下回る可能性

6月1日－5日発表予定の経済指標予想については以下の通り。

■1日（月）午後11時発表予定

○(米)5月ISM製造業景況指数-予想：53.6

参考となる4月実績は52.7で前月から横ばいだが、節目の50を４カ月連続で上回った。ただ、ホルムズ海峡封鎖に伴う輸送混乱でサプライヤーの納入遅延が長期化している。5月については輸送混乱の影響があるが、全体の数値は4月実績を上回る可能性がある。

■2日（火）午後6時発表予定

○(欧)5月ユーロ圏消費者物価指数-予想：前年比＋3.3％

エネルギー価格の高止まりの影響は4月時点よりも強まる見込み。サービス価格の上昇も予想されており、5月のインフレ率は4月実績をやや上回る可能性がある。

■3日（水）午後11時発表予定

○(米)5月期ISM非製造業景況指数-予想：53.6

参考となる4月実績は53.6。輸送混乱やエネルギー価格の高止まりが懸念されているが、

4月実績と差のない水準となる可能性がある。

■5日（金）午後9時30分発表予定

○(米)5月雇用統計-予想：非農業部門雇用者数は前月比＋9.5万人、失業率は4.3％

一部セクターにおける雇用の伸びは4月実績を下回る可能性が高いため、非農業部門雇用者数は4月実績をやや下回る見込み。失業率は労働参加率次第となるが、4月と同水準となる可能性がある。

○その他の主な経済指標の発表予定

・1日（月）：（欧）ユーロ圏4月失業率

・2日（火）：（米）4月JOLTS求人件数

・3日（水）：（豪）1-3月期国内総生産、（米）5月ADP雇用統計

・4日（木）：（欧）ユーロ圏4月小売売上高

・5日（金）：（加）5月失業率《FA》