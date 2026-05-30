

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;51,032.46;+363.49Nasdaq;26,972.62;+55.14CME225;66225;+480(大証比)

[NY市場データ]

29日のNY市場は続伸。ダウ平均は 363.49 ドル高 51032.46 ドル、ナスダックは 55.15 ポイント高 26972.62 で取引を終了した。ダウ、ナスダックともに終日堅調な値動き。イランと60日の停戦延長などを盛り込んだ覚書の暫定的合意に達したとの報道に加え、トランプ大統領が最終決定に向けホワイトハウスで会合を開くと伝わった。戦闘終結に向けた交渉進展期待が相場を支え、ダウ、ナスダックは連日で過去最高値を更新。セクター別ではソフトウエア・サービスが上昇。食・生活必需品小売が下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比480円高の66225円。ADR市場では、対東証比較（1ドル159.26円換算）で、住友商事＜8035＞、丸紅＜8001＞、リクルートHD＜6098＞などが下落し、全般売り優勢。《YY》