*07:58JST 米国株式市場は続伸、イランとの交渉進展期待が継続

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（29日）

MAY29

Ｏ 65705（ドル建て）

Ｈ 66670

Ｌ 65600

Ｃ 66230 大証比+485（イブニング比+5）

Vol 4273



MAY29

Ｏ 65705（円建て）

Ｈ 66660

Ｌ 65580

Ｃ 66225 大証比+480（イブニング比+0）

Vol 22421

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（29日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.26円換算）で、住友商事＜8035＞、丸紅＜800

1＞、リクルートHD＜6098＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2166 -247.

5

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.89 -0.15 5487 1

3

8035 (TOELY) 住友商事 44.05 -0.93 7015 -8

4

6758 (SONY.N) TDK 25.91 1.41 4126 1

8

9432 (NTTYY) KDDI 17.19 0.09 2738 -0.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.02 -0.03 962 13.

8

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.51 -0.39 5178 1

2

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 23.70 -0.52 7549 5

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -8.81 4908 20

3

4063 (SHECY) 信越化学工業 24.19 0.97 7705 -5

3

8001 (ITOCY) 丸紅 317.30 -13.64 5053 -14

3

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.97 0.02 7143 -5

2

8031 (MITSY) 東京エレク 169.56 1.20 54008 158

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 0.00 10352 -21

8

4568 (DSNKY) 第一三共 16.78 -0.12 2672 -28.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.31 -0.21 2328 -7.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.04 -0.12 959 -976.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 28.60 0.10 1518 -12.

5

7267 (HMC.N) スズキ 49.42 0.87 1968 -5.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.24 0.09 6128 -3

9

6902 (DNZOY) ファナック 25.05 -0.44 7979 8

7

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.68 -0.04 7861 -3

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.35 0.28 2285 -10.

5

8411 (MFG.N) オリックス 39.02 0.32 6214 -2

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 14.51 -0.28 23109 -17

6

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.97 -0.18 5087 -3

1

7741 (HOCPY) キヤノン 26.58 -0.15 4233

5

6503 (MIELY) 三菱電機 81.81 -1.32 6515 -4

3

6981 (MRAAY) 日東電工 18.76 -0.98 2988 -2.

5

7751 (CAJPY) 任天堂 11.15 0.23 7103 -4

5

6273 (SMCAY) SMC 21.75 0.51 69278 16

8

7182 (JPPTY) 日産自動車 5.00 -0.08 398 1.

2

6146 (DSCSY) ディスコ 41.10 -1.50 65456 36

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.61 0.11 1849 -10.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 31.55 -0.30 5025 -4

0

6702 (FJTSY) 富士通 21.40 -1.15 3408 4

0

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 127.00 15.40 20226 -22

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.70 0.04 3408 -3

5

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.98 -1.21 2067 -

1

8002 (MARUY) 三井物産 660.47 -14.60 5259 -3

1

6723 (RNECY) ルネサス 13.94 0.20 4440 -6

0

6954 (FANUY) 京セラ 22.12 0.53 3523 4

0

8725 (MSADY) 第一生命HD 20.43 -0.21 1627 -

9

8801 (MTSFY) 三菱地所 25.25 -0.16 4021 -3

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.99 0.31 6528 -4

9

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.36 -0.08 3300 -2

2

6594 (NJDCY) 日本電産 4.25 -0.70 2707 -8

5

6857 (ATEYY) シスメックス 8.72 0.04 1389 -

8

4543 (TRUMY) テルモ 15.04 -0.10 2395 -

6

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.78 0.24 1558 57.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.26円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6971 (KYOCY) 村田製作所 31.70 10097 472 4.9

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4908 203 4.3

1

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.78 1558 57.5 3.8

3

8031 (MITSY) 東京エレク 169.56 54008 1588 3.0

3

8802 (MITEY) 住友不動産 12.00 3822 105 2.8

2

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2166 -247.5 -10.2

5

2801 (KIKOY) キッコーマン 16.00 1274 -119 -8.5

4

5020 (JXHLY) ENEOS 15.62 1244 -61.5 -4.7

1

6594 (NJDCY) 日本電産 4.25 2707 -85 -3.0

4



「米国株式市場概況」（29日）

ＮＹＤＯＷ

終値：51032.46 前日比：363.49

始値：50773.91 高値：51094.18 安値：50698.27

年初来高値：51032.46 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：26972.62 前日比：55.15

始値：26960.84 高値：27094.80 安値：26859.27

年初来高値：26972.62 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7580.06 前日比：16.43

始値：7579.33 高値：7599.38 安値：7563.55

年初来高値：7580.06 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.976％ 米10年国債 4.44％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は 363.49 ドル高 51032.46 ドル、ナスダックは 5

5.15 ポイント高 26972.62 で取引を終了した。

ダウ、ナスダックともに終日堅調な値動き。イランと60日の停戦延長などを盛り込

んだ覚書の暫定的合意に達したとの報道に加え、トランプ大統領が最終決定に向け

ホワイトハウスで会合を開くと伝わった。戦闘終結に向けた交渉進展期待が相場を

支え、ダウ、ナスダックは連日で過去最高値を更新。

セクター別ではソフトウエア・サービスが上昇。食・生活必需品小売が下落した。

デル・テクノロジーズ(DELL)は大幅高。AI関連のサーバー需要の高まりから通期見

通しの大幅な引き上げが好感された。またサーバー関連株としてスーパー・マイク

ロ・コンピュータ（SMCI)も業績拡大期待が高まり連れ高した。データストレージの

ネットアップ(NTAP)も大幅高。第４四半期決算で市場予想を上回る成長が評価さ

れ、目標株価も引き上げられた。カジュアル衣料のギャップ(GAP)は大幅安。

傘下の「オールドネイビー」の苦戦などを背景に、通期の売上高見通しを下方修正

したことを受け、証券会社の投資判断引き下げが相次いだ。ジェフ・ベゾス氏が率

いる宇宙企業ブルーオリジンの新型ロケットが燃焼試験中に爆発したことを受け、A

STスペースモバイル(ASTS)やエコスター(SATS)など宇宙関連銘柄は軟調だった。

イラン高官筋は「米国がイランの濃縮ウランを掘り出す」というトランプ大統領の

主張は事実ではなく、米イランの覚書には核関連の問題は一切含まれていないと述

べた。ロイター通信が伝えた。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》