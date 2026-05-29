*17:30JST 東京為替：ドル・円は反落、午後はドル売り再開

29日の東京市場でドル・円は反落。前日海外市場で売られたドルに買戻しが強まり、一時159円37銭まで上値を切り上げた。ただ、日本の為替介入への警戒感から、一段の上昇を抑制。夕方にかけては中東紛争終結への期待感からドル売りが再開し、159円20銭まで下落した。

・ユ-ロ・円は185円64銭から185円24銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1656ドルから1.1634ドルまで下落した。

・日経平均株価：始値65,133.97円、高値66,505.02円、安値65,133.97円、終値66,329.50円(前日比1,636.38円高)

・17時時点：ドル・円159円20-30銭、ユ-ロ・円185円30-40銭

【要人発言】

・木原官房長官

「為替、いつでも適切に対応するのが政府の方針」

「為替、水準や介入についてコメントしない」

「為替、日米財務相声明に沿って日米間で緊密連携が必要」

「投機的動きが続いていることに極めて憂慮」

・カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁

「利上げの必要があると結論付けるには時期尚早」

「最良、最悪のシナリオでもインフレの長期化リスクがある」

・片山財務相

「為替、投機の動きがあれば断固たる措置を取れる」

【経済指標】

・日・東京都区部5月消費者物価コア指数：前年比+1.3％（予想：+1.5％、4月：+1.5％）

・日・4月失業率：2.7％（予想：2.7％、3月：2.7％）

・日・4月有効求人倍率：1.18倍（予想：1.18倍、3月：1.18倍）

・日・4月鉱工業生産速報：前月比+0.8％（予想：-0.5％、3月：-0.4％）

・独・5月失業率：6.3％（予想：6.4％、4月：6.4％）《TY》