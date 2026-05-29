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東証グロ－ス指数は大幅反落、東証プライムに資金向かう
*17:00JST 東証グロ－ス指数は大幅反落、東証プライムに資金向かう
東証グロース市場指数 1040.81 -15.51／出来高 4億7202万株／売買代金 2630億円東証グロース市場250指数 818.37 -13.64／出来高 2億4104万株／売買代金 2421億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅反落。値下がり銘柄数は246、値上がり銘柄数は295、変わらずは52。
前日28日の米株式市場でダウ平均は小幅に続伸。利益確定売りが出やすかったが、4月PCE価格指数がインフレ圧力の緩和を示したことやアメリカとイランが停戦合意したと伝わったことが、株価の支えとなった。ナスダックは半導体・ソフトウエア関連銘柄の上昇にけん引され、最高値を更新した。
今日のグロ－ス市場は朝高の後は売りが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.24％安となった。朝方はやや買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、昨日の東京市場の取引時間中に一時上昇した原油先物価格が海外市場で下落し、米長期金利が低下したことが市場の警戒感を緩和させた。さらに、昨日の東証グロース市場指数が一時下げたが、その後下げ渋り、小幅高で取引を終えたことから、株価の下値の堅さを指摘する向きもあった。一方、昨日の日経平均が300円あまり下落したこともあり、今日は東証プライムの主力株が活発に物色され、新興市場には投資資金が向かいにくかった。また、週末のイラン情勢の状況変化への警戒感から積極的な買いを見送る向きもあった。こうした状況から、今日の東証グロース市場指数は朝方は堅調に推移する場面があったが、午前の中頃からはマイナス圏で下げ幅を広げた。
個別では、2インチウエハ製作用モザイク結晶開発に成功したと発表し前日一時ストップ高の反動安となったイーディーピー＜7794＞、前日人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売りが先行した旅工房＜6548＞、前日までの「黒三兵」の売り地合いが継続したエアクロ＜9557＞、26日高値でひとまず達成感が意識されたオンコリス＜4588＞が下げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やアストロスケール＜186A＞が下落。値下がり率上位には、モイ＜5031＞、QDレーザ＜6613＞などが顔を出した。
一方、創業30周年記念配当と記念株主優待・株主優待制度の拡充を発表したjGroup＜3063＞、貸借銘柄に選定されたヒューマンメイド＜456A＞、26年3月期業績見込みを下方修正したが悪材料出尽くし感から買われたBlueMeme＜4069＞、AIライブコマース「AnyLive」とShopee台湾のシステム連携を開始したと発表したAnyMind＜5027＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やBUYSELL＜7685＞が上昇。値上がり率上位には、かっこ＜4166＞、データセク＜3905＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6173|アクアライン | 13| 4| 44.44|
2| 4166|かっこ | 897| 150| 20.08|
3| 3905|データセク | 6140| 1000| 19.46|
4| 3063|ｊＧｒｏｕｐ | 969| 150| 18.32|
5| 4069|ＢｌｕｅＭｅｍｅ | 1033| 150| 16.99|
6| 9331|キャスター | 772| 100| 14.88|
7| 431A|ユーソナー | 2137| 252| 13.37|
8| 6182|メタリアル | 576| 67| 13.16|
9| 319A|技術承継機構 | 18110| 2080| 12.98|
10| 280A|ＴＭＨ | 2820| 319| 12.75|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5031|モイ | 549| -81| -12.86|
2| 6613|ＱＤレーザ | 2424| -308| -11.27|
3| 485A|パワーエックス | 3855| -485| -11.18|
4| 4588|オンコリス | 2765| -335| -10.81|
5| 7794|イーディーピー | 1149| -135| -10.51|
6| 523A|セイワＨＤ | 2082| -223| -9.67|
7| 5537|ＡｌｂａＬｉｎｋ | 2261| -225| -9.05|
8| 2586|フルッタ | 97| -9| -8.49|
9| 7409|ＡｅｒｏＥｄｇｅ | 3125| -290| -8.49|
10| 281A|インフォメティス | 760| -69| -8.32|《SK》
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