*16:56JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反発、ファーストリテやソフトバンクGが2銘柄で約612円分押し上げ

29日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり163銘柄、値下がり61銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日28日の米国株式市場は続伸。連日の上昇で利益確定やポジション調整の売りが出やすかったが、4月PCE価格指数がインフレ圧力の緩和を示したことやアメリカとイランが停戦の延長を巡り合意したと伝わり相場を支えた。ナスダックは半導体・ソフトウエア関連銘柄の上昇にけん引される形で堅調に推移し最高値を更新、ダウは小幅に上昇して取引を終えた。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反発して取引を開始した。前日の米ナスダック最高値更新や半導体関連株高を好感し、寄り付きからハイテク株を中心に買いが先行、その後はじりじりと上げ幅を広げ、結果的に最高値を更新した。出遅れ感のあった電気機器や素材関連に物色が向かったほか、米国とイランの戦闘終結に向けた交渉が進んでいることを背景とした地政学リスク後退や原油価格の安定は市場心理の支援材料となった。

大引けの日経平均は前営業日比1636.38円高の66329.50円となった。東証プライム市場の売買高は46億212万株、売買代金は16兆3127億円だった。業種別では、金属製品、空運業、繊維製品などが上昇した一方で、鉱業、パルプ・紙、水産・農林業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は59.9％、対して値下がり銘柄は37.4％となっている。

値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約317円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、イビデン＜4062＞、TDK＜6762＞、キオクシアHD＜285A＞、村田製＜6981＞、信越化＜4063＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはフジクラ＜5803＞となり1銘柄で日経平均を約49円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、日東電＜6988＞、ファナック＜6954＞、ディスコ＜6146＞、セコム＜9735＞、ダイキン＜6367＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 66329.50(+1636.38)

値上がり銘柄数 163(寄与度+1845.87)

値下がり銘柄数 61(寄与度-209.49)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 82330 3950 317.79

＜9984＞ ソフトバンクG 7491 366 294.46

＜4062＞ イビデン 23000 3260 218.56

＜6762＞ TDK 4108 312 156.88

＜285A＞ キオクシアHD 65850 4570 107.24

＜6981＞ 村田製作所 9625 1087 87.45

＜4063＞ 信越化 7758 414 69.39

＜6976＞ 太陽誘電 14815 1805 60.51

＜6971＞ 京セラ 3483 212 56.85

＜6098＞ リクルートHD 10570 385 38.72

＜4503＞ アステラス製薬 2283 159 26.65

＜5802＞ 住友電気工業 12585 630 21.12

＜8015＞ 豊田通商 6930 201 20.21

<4578> 大塚HD 11715 575 19.28

<6861> キーエンス 80110 4930 16.53

<4519> 中外製薬 7892 149 14.98

<6963> ローム 5458 380 12.74

<8035> 東エレク 52420 100 10.06

<9433> KDDI 2738.5 24.5 9.86

<7453> 良品計画 3883 145 9.72

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜5803＞ フジクラ 4771 -246 -49.48

＜6857＞ アドバンテ 26170 -170 -41.03

＜6988＞ 日東電工 2990.5 -124.5 -20.87

＜6954＞ ファナック 7892 -92 -15.42

＜6146＞ ディスコ 65090 -1260 -8.45

＜9735＞ セコム 6350 -112 -7.51

＜6367＞ ダイキン工業 23285 -195 -6.54

<9766> コナミG 18930 -190 -6.37

<6702> 富士通 3368 -145 -4.86

<7733> オリンパス 1785.5 -36 -4.83

<8766> 東京海上HD 7111 -78 -3.92

<1802> 大林組 3245 -117 -3.92

<7832> バンナムHD 3641 -37 -3.72

<8031> 三井物産 5290 -37 -2.48

<4324> 電通グループ 3006 -65 -2.18

<1801> 大成建設 14010 -310 -2.08

<3659> ネクソン 2240 -28.5 -1.91

<7731> ニコン 1844.5 -55.5 -1.86

<5714> DOWA 10300 -230 -1.54

<8253> クレディセゾン 4093 -40 -1.34《CS》