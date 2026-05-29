*16:35JST 日経VI：低下、取引時間中は高値警戒感強まる

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は29日、前日比-0.91（低下率3.38％）の26.04と低下した。なお、高値は33.17、安値は26.04。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。一方、日経225先物は昨日までの3日間で720円下落したが、引き続き高値警戒感が意識された。また、週末のイラン情勢の状況変化も警戒された。こうした中、今日は取引開始後に日経225先物が大幅高となったが、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが継続し、日経VIは取引時間中は昨日の水準を大幅に上回って推移した。取引終了時に低下に転じた。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》