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理ビタミンなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜3900＞ ;クラウドＷ;289%;326100;3.11;622;1 ＜9046＞ ;神戸電鉄;269%;29900;0.55;2363;-17 ＜3042＞ ;セキュアヴェ;217%;43200;4.21;297;2 ＜7096＞ ;ステムセル研究所;207%;11200;8.44;643;-7 ＜7916＞ ;光村印;200%;200;40.92;1869;40 ＜9218＞ ;メンタルヘルスＴ;168%;19300;1.94;701;-7 ＜8118＞ ;キング;150%;300;4.20;1121;-8 ＜3053＞ ;ペッパー;143%;252600;1.17;190;0 ＜7619＞ ;田中商事;129%;2200;106.33;878;-4 ＜4448＞ ;ｋｕｂｅｌｌ;102%;52000;3.46;276;-4 ＜8179＞ ;ロイヤルＨＤ;94%;692400;0.09;1289;-10 ＜6151＞ ;日東工器;90%;20400;1.03;1635;4 ＜7048＞ ;ベルトラ;87%;96800;2.67;131;-2 ＜7128＞ ;ユニソルHD;71%;40800;1.42;2100;13 ＜7412＞ ;アトム;67%;114000;0.11;659;-11 ＜8996＞ ;ハウスフリー;67%;200;24.90;995;1 ＜4526＞ ;理ビタミン;64%;41600;0.81;2773;8 ＜286A＞ ;ユカリア;63%;39800;5.18;669;-21 ＜2315＞ ;CAICAD;61%;873000;9.39;64;-2 ＜6820＞ ;アイコム;61%;11900;1.51;3145;35
[コメント]理ビタミン＜4526＞は信用倍率0.81倍と売り長で推移している。《FA》
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