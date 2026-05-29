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東証業種別ランキング：金属製品が上昇率トップ
*15:48JST 東証業種別ランキング：金属製品が上昇率トップ
金属製品が上昇率トップ。そのほか空運業、繊維業、電気機器、ガラス・土石製品、小売業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、水産・農林業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 金属製品 ／ 2,076.81 ／ 5.68
2. 空運業 ／ 232.84 ／ 3.33
3. 繊維業 ／ 952. ／ 2.75
4. 電気機器 ／ 8,579.06 ／ 2.67
5. ガラス・土石製品 ／ 2,652.32 ／ 2.29
6. 小売業 ／ 2,279.55 ／ 2.23
7. 化学工業 ／ 3,280.83 ／ 2.19
8. 石油・石炭製品 ／ 2,813.96 ／ 2.15
9. 医薬品 ／ 3,923.39 ／ 2.12
10. 情報・通信業 ／ 8,409.39 ／ 2.04
11. ゴム製品 ／ 5,546.19 ／ 1.94
12. その他製品 ／ 5,684.85 ／ 1.93
13. サービス業 ／ 3,357.3 ／ 1.85
14. 証券業 ／ 829.19 ／ 1.77
15. その他金融業 ／ 1,518.49 ／ 1.38
16. 鉄鋼 ／ 740.03 ／ 1.29
17. 不動産業 ／ 2,520.31 ／ 1.22
18. 非鉄金属 ／ 6,718.02 ／ 0.99
19. 輸送用機器 ／ 4,821.18 ／ 0.85
20. 銀行業 ／ 633.6 ／ 0.57
21. 電力・ガス業 ／ 674.11 ／ 0.56
22. 海運業 ／ 1,996.71 ／ 0.54
23. 食料品 ／ 2,691.7 ／ 0.39
24. 陸運業 ／ 2,176.12 ／ 0.38
25. 機械 ／ 4,943.01 ／ 0.32
26. 精密機器 ／ 14,568.43 ／ 0.29
27. 卸売業 ／ 5,991.6 ／ 0.25
28. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,676.24 ／ 0.16
29. 保険業 ／ 3,576.8 ／ 0.05
30. 建設業 ／ 2,718.06 ／ 0.00
31. 水産・農林業 ／ 741.84 ／ -0.23
32. パルプ・紙 ／ 631.42 ／ -0.70
33. 鉱業 ／ 1,053.77 ／ -2.35《CS》
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