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5月29日本国債市場：債券先物は128円89銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:42JST 5月29日本国債市場：債券先物は128円89銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年6月限
寄付128円91銭 高値129円12銭 安値128円84銭 引け128円89銭
2年 1.349％
5年 1.875％
10年 2.647％
20年 3.557％
29日の債券先物6月限は128円91銭で取引を開始し、128円89銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.02％、10年債は4.44％、30年債は4.97％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.96％、英国債は4.81％、オーストラリア10年債は4.83％、NZ10年債は4.50％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：55 独・5月失業率（予想：6.4％、4月：6.4％）
・19：30 印・1-3月期国内総生産（前期：前年比＋7.8％）
・21：00 南アフリカ・4月貿易収支（予想：＋175億ランド）
・21：00 独・5月消費者物価指数（予想：前年比＋3.0％）
・21：30 加・1-3月期国内総生産（予想：前期比年率＋1.5％）
・22：45 米・5月シカゴPMI（予想：51.2）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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