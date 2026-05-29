*15:42JST 5月29日本国債市場：債券先物は128円89銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年6月限

寄付128円91銭 高値129円12銭 安値128円84銭 引け128円89銭

2年 1.349％

5年 1.875％

10年 2.647％

20年 3.557％



29日の債券先物6月限は128円91銭で取引を開始し、128円89銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は4.02％、10年債は4.44％、30年債は4.97％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.96％、英国債は4.81％、オーストラリア10年債は4.83％、NZ10年債は4.50％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・16：55 独・5月失業率（予想：6.4％、4月：6.4％）

・19：30 印・1-3月期国内総生産（前期：前年比＋7.8％）

・21：00 南アフリカ・4月貿易収支（予想：＋175億ランド）

・21：00 独・5月消費者物価指数（予想：前年比＋3.0％）

・21：30 加・1-3月期国内総生産（予想：前期比年率＋1.5％）

・22：45 米・5月シカゴPMI（予想：51.2）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》