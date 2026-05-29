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出来高変化率ランキング（14時台）～オリコン、豊和工などがランクイン
*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～オリコン、豊和工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月29日 14:15 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4800＞ オリコン 1953100 112092.2 331.02% 0.1472%
＜2846＞ NFダウHE 47407 6624.441 300.13% 0.0004%
＜6203＞ 豊和工 5909000 663777.62 289.09% 0.0413%
＜1478＞ iS高配当 231331 224875.351 264.51% 0.0172%
＜1595＞ NZAMJリート 163044 31312.017 255.42% 0.0135%
＜2563＞ iS500米H 2896580 101399.525 254.33% 0.0082%
＜6173＞ アクアライン 15936300 96745.78 227.13% 0.8888%
＜399A＞ 上日高50 166301 53959.752 206.81% 0.0192%
＜2251＞ JGBダブル 215340 37012.439 184.53% -0.0031%
＜8699＞ HSHD 151100 38689.4 179.26% 0.0008%
＜6993＞ 大黒屋 37848600 804493.04 164.78% 0.3176%
＜4238＞ ミライアル 208900 66075.18 163.7% 0.0857%
＜4367＞ 広栄化学 39900 28921.14 154.85% 0.0475%
＜1689＞ ガスETF 237190 45089.916 154.75% 0.0713%
＜6656＞ インスペック 289400 54841.14 153.39% 0.0718%
＜6730＞ アクセル 130000 35476.98 142.54% 0.0599%
＜8139＞ ナガホリ 85300 53734.58 140.66% -0.0284%
＜6999＞ KOA 1748200 1318029.24 136.27% 0.1209%
＜6498＞ キッツ 651700 398017.3 135.83% 0.083%
＜1494＞ One高配 3604 41651.254 128.84% 0.019%
<1625> NF電機精 2879 58631.604 118.11% 0.0337%
<7999> MUTOH－HD 25800 66704.8 114.61% -0.0065%
<8059> 第一実 169300 159626.64 114.08% 0.0377%
<9551> メタウォーター 260300 330400 109.81% 0.1107%
<4318> クイック 345400 93832.42 107% 0.027%
<8226> 理経 954700 131483.98 106.93% 0.0831%
<4840> トライアイズ 100800 31850.02 102.11% 0.1207%
<6994> 指月電 1669700 708125.42 95.77% 0.1633%
<1419> タマホーム 666000 699293.3 93.15% -0.0844%
<9166> GENDA 6874400 1441110.46 89.9% 0.0879%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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