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出来高変化率ランキング（14時台）～オリコン、豊和工などがランクイン

2026年5月29日 14:49

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記事提供元：フィスコ

*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～オリコン、豊和工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月29日　14:15　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4800＞ オリコン　　　　　 1953100 　112092.2　 331.02% 0.1472%
＜2846＞ NFダウHE　　　　47407 　6624.441　 300.13% 0.0004%
＜6203＞ 豊和工　　　　　　　5909000 　663777.62　 289.09% 0.0413%
＜1478＞ iS高配当　　　　　231331 　224875.351　 264.51% 0.0172%
＜1595＞ NZAMJリート　　163044 　31312.017　 255.42% 0.0135%
＜2563＞ iS500米H　　　2896580 　101399.525　 254.33% 0.0082%
＜6173＞ アクアライン　　　　15936300 　96745.78　 227.13% 0.8888%
＜399A＞ 上日高50　　　　　166301 　53959.752　 206.81% 0.0192%
＜2251＞ JGBダブル　　　　215340 　37012.439　 184.53% -0.0031%
＜8699＞ HSHD　　　　　　151100 　38689.4　 179.26% 0.0008%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　　37848600 　804493.04　 164.78% 0.3176%
＜4238＞ ミライアル　　　　　208900 　66075.18　 163.7% 0.0857%
＜4367＞ 広栄化学　　　　　　39900 　28921.14　 154.85% 0.0475%
＜1689＞ ガスETF　　　　　237190 　45089.916　 154.75% 0.0713%
＜6656＞ インスペック　　　　289400 　54841.14　 153.39% 0.0718%
＜6730＞ アクセル　　　　　　130000 　35476.98　 142.54% 0.0599%
＜8139＞ ナガホリ　　　　　　85300 　53734.58　 140.66% -0.0284%
＜6999＞ KOA　　　　　　　1748200 　1318029.24　 136.27% 0.1209%
＜6498＞ キッツ　　　　　　　651700 　398017.3　 135.83% 0.083%
＜1494＞ One高配　　　　　3604 　41651.254　 128.84% 0.019%
<1625> NF電機精　　　　　2879 　58631.604　 118.11% 0.0337%
<7999> MUTOH－HD　　25800 　66704.8　 114.61% -0.0065%
<8059> 第一実　　　　　　　169300 　159626.64　 114.08% 0.0377%
<9551> メタウォーター　　　260300 　330400　 109.81% 0.1107%
<4318> クイック　　　　　　345400 　93832.42　 107% 0.027%
<8226> 理経　　　　　　　　954700 　131483.98　 106.93% 0.0831%
<4840> トライアイズ　　　　100800 　31850.02　 102.11% 0.1207%
<6994> 指月電　　　　　　　1669700 　708125.42　 95.77% 0.1633%
<1419> タマホーム　　　　　666000 　699293.3　 93.15% -0.0844%
<9166> GENDA　　　　　6874400 　1441110.46　 89.9% 0.0879%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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