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出来高変化率ランキング（13時台）～豊和工、大黒屋などがランクイン
*13:49JST 出来高変化率ランキング（13時台）～豊和工、大黒屋などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月29日 13:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4800＞ オリコン 1877700 112092.2 328.64% 0.1455%
＜2846＞ NFダウHE 47399 6624.441 300.11% 0.0004%
＜6203＞ 豊和工 5120800 663777.62 276.64% 0.0916%
＜1595＞ NZAMJリート 160644 31312.017 253.87% 0.013%
＜2563＞ iS500米H 2309370 101399.525 229.88% 0.0075%
＜6173＞ アクアライン 15135500 96745.78 222.58% 1.1111%
＜1478＞ iS高配当 151861 224875.351 218.99% 0.0144%
＜399A＞ 上日高50 160758 53959.752 202.74% 0.0178%
＜2251＞ JGBダブル 214750 37012.439 184.19% -0.0041%
＜8699＞ HSHD 142500 38689.4 172.03% 0.0106%
＜6993＞ 大黒屋 33786700 804493.04 150.15% 0.2588%
＜1689＞ ガスETF 218525 45089.916 144.44% 0.0737%
＜4238＞ ミライアル 173400 66075.18 139.80% 0.085%
＜8139＞ ナガホリ 83700 53734.58 138.40% -0.03%
＜6730＞ アクセル 117500 35476.98 129.72% 0.0828%
＜1494＞ One高配 3603 41651.254 128.81% 0.0195%
＜6498＞ キッツ 583000 398017.3 121.98% 0.0996%
＜6999＞ KOA 1546600 1318029.24 120.71% 0.1342%
＜7999＞ MUTOH－HD 25800 66704.8 114.61% -0.0065%
＜8059＞ 第一実 148900 159626.64 98.64% 0.0279%
<4318> クイック 320900 93832.42 98.17% 0.0284%
<1625> NF電機精 2420 58631.604 96.95% 0.0311%
<9551> メタウォーター 230500 330400 95.01% 0.1246%
<4367> 広栄化学 24100 28921.14 92.06% 0.0391%
<2016> iF米710H 153934 115261.825 87.86% 0.0056%
<2630> MXS米株ヘ 2904 17747.271 85.27% 0.0097%
<1419> タマホーム 619700 699293.3 84.90% -0.0859%
<9166> GENDA 6272400 1441110.46 79.12% 0.0824%
<5903> SHINPO 70300 45237 78.86% 0%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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