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出来高変化率ランキング（13時台）～豊和工、大黒屋などがランクイン

2026年5月29日 13:49

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記事提供元：フィスコ

*13:49JST 出来高変化率ランキング（13時台）～豊和工、大黒屋などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[5月29日　13:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4800＞ オリコン　　　　　 　1877700 　112092.2　 328.64% 0.1455%
＜2846＞ NFダウHE　　　 　47399 　6624.441　 300.11% 0.0004%
＜6203＞ 豊和工　　　　　　 　5120800 　663777.62　 276.64% 0.0916%
＜1595＞ NZAMJリート　 　160644 　31312.017　 253.87% 0.013%
＜2563＞ iS500米H　　 　2309370 　101399.525　 229.88% 0.0075%
＜6173＞ アクアライン　　　 　15135500 　96745.78　 222.58% 1.1111%
＜1478＞ iS高配当　　　　 　151861 　224875.351　 218.99% 0.0144%
＜399A＞ 上日高50　　　　 　160758 　53959.752　 202.74% 0.0178%
＜2251＞ JGBダブル　　　 　214750 　37012.439　 184.19% -0.0041%
＜8699＞ HSHD　　　　　 　142500 　38689.4　 172.03% 0.0106%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　 　33786700 　804493.04　 150.15% 0.2588%
＜1689＞ ガスETF　　　　 　218525 　45089.916　 144.44% 0.0737%
＜4238＞ ミライアル　　　　 　173400 　66075.18　 139.80% 0.085%
＜8139＞ ナガホリ　　　　　 　83700 　53734.58　 138.40% -0.03%
＜6730＞ アクセル　　　　　 　117500 　35476.98　 129.72% 0.0828%
＜1494＞ One高配　　　　 　3603 　41651.254　 128.81% 0.0195%
＜6498＞ キッツ　　　　　　 　583000 　398017.3　 121.98% 0.0996%
＜6999＞ KOA　　　　　　 　1546600 　1318029.24　 120.71% 0.1342%
＜7999＞ MUTOH－HD　 　25800 　66704.8　 114.61% -0.0065%
＜8059＞ 第一実　　　　　　 　148900 　159626.64　 98.64% 0.0279%
<4318> クイック　　　　　 　320900 　93832.42　 98.17% 0.0284%
<1625> NF電機精　　　　 　2420 　58631.604　 96.95% 0.0311%
<9551> メタウォーター　　 　230500 　330400　 95.01% 0.1246%
<4367> 広栄化学　　　　　 　24100 　28921.14　 92.06% 0.0391%
<2016> iF米710H　　 　153934 　115261.825　 87.86% 0.0056%
<2630> MXS米株ヘ　　　 　2904 　17747.271　 85.27% 0.0097%
<1419> タマホーム　　　　 　619700 　699293.3　 84.90% -0.0859%
<9166> GENDA　　　　 　6272400 　1441110.46　 79.12% 0.0824%
<5903> SHINPO　　　 　70300 　45237　 78.86% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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