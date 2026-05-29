後場の日経平均は1404円高でスタート、Fスターズや武蔵精密などが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;66097.56;+1404.44TOPIX;3965.61;+63.60



[後場寄り付き概況] 後場の日経平均は前日比1404.44円高の66097.56円と、前引け（65896.57円）から上げ幅を拡大してスタート。ランチタイム中の日経225先物は65900円-66210円のレンジで強含み。ドル・円は1ドル＝159.30-40円と午前9時頃から10銭ほど円安・ドル高水準。アジア市況は上海総合指数が上昇して始まったが下げに転じ0.3％ほど下落している一方、香港ハンセン指数はプラス圏だが上値が重く1.1％ほど上昇している。後場の東京市場は前引けに比べ買いが先行して始まった。ダウ平均先物や原油先物価格が落ち着いた動きとなっており、東京市場で安心感となっているようだ。一方、短期的な高値警戒感が継続していることに加え、週末のイラン情勢の状況変化への警戒感もあり、上値追いには慎重な向きもある。

セクターでは、金属製品、空運業、サービス業が上昇率上位となっている一方、鉱業、非鉄金属が下落している。東証プライム市場の売買代金上位では、Fスターズ＜3687＞、SUMCO＜3436＞、武蔵精密＜7220＞、太陽誘電＜6976＞、村田製＜6981＞、TDK＜6762＞、イビデン＜4062＞、京セラ＜6971＞、キーエンス＜6861＞、ローム＜6963＞が高い。一方、FIG＜4392＞、フジクラ＜5803＞、ディスコ＜6146＞、古河電工＜5801＞、アドバンテスト＜6857＞、レゾナック＜4004＞、日東紡＜3110＞、富士通＜6702＞、レーザーテック＜6920＞、三菱電＜6503＞が下落している。《CS》