*12:10JST 株式会社Rebase：2026年3月期通期決算説明会文字起こし（10）

Rebase＜5138＞

【質問】

掲載者と利用者のどちらの獲得に課題があると感じていますか。

【回答】

ご質問いただきありがとうございます。どちらに課題があるか、あるいはどちらが重要かという二者択一の話ではないのですが、あえて焦点を当てるのであれば、私たちはスペース利用者の獲得に最も注力しています。というのも、スペースを掲載してくださっている掲載者の皆様にとっても、しっかりと利用者が集まり、スペースが稼働して送客につながることをまさに望まれています。そこに応えることで喜んでいただけるビジネスですので、その意味でも利用者の獲得は極めて重要であり、これまでもずっと注力してきた領域です。

決して簡単なことではありませんが、幅広い利用用途・利用者層の獲得を徹底的に追求し続けてきました。そして、それが一定以上実現できていることこそが、私たち自身の大きな強みの1つであると考えています。これまで多くの事業者が同様のプラットフォームサービスとしてこの領域に参入してきました。私たちのサービスを参考にしながらスペースを集めること自体は、比較的多くの事業者が取り組まれます。しかし結局のところ、仮に同じスペースを取り扱ったとしても、実際にそこを使ってくださる利用者を集めることは容易ではありません。ここに苦労した結果、参入したものの最終的にサービスを終了していった事業者を、これまで数多く見てきました。それほど利用者の獲得は非常に難易度が高く、だからこそ私たちが最も注力し続けなければならない部分であると認識しています。

【質問】

株主還元策はどのようにお考えですか。

【回答】

ご質問いただきありがとうございます。剰余金の使い道については、現状においてはM&Aも含めた積極的な投資を第一に考えています。投資を行うことによってしっかりと事業を発展させていくことが、株価の向上にも当然つながると考えていますし、株主の皆様にも望まれていることだと認識しています。何よりも事業をこれまで以上の成長角度で拡大させていくことが重要であると考えていますので、まずは投資を優先する方針です。

【質問】

レンタルスペース領域の季節性として第3四半期に偏重する傾向があるとのことでしたが、2027年3月期につきましても、売上高・利益ともにこの傾向は続きそうでしょうか。また、移転に伴う一時費用は上半期・下半期のどちらに計上される予定でしょうか。

【回答】

ご質問いただきありがとうございます。まず、シーズナリティの傾向についてですが、こちらは今後も引き続き続いていくものであると考えています。当社の業績は上半期よりも下半期に偏重する特性があり、この傾向は2027年3月期も同様に見込まれます。また、オフィスの移転に伴う一時費用（5,800万円）につきましては、上半期に計上される想定となっています。

【質問】

スペースシェア市場4.8兆円、貸し会議室・レンタルスペース市場1.7兆円という市場規模に対して、中長期的にどの程度のシェア獲得を目指しているのかお聞かせください。

【回答】

ご質問いただきありがとうございます。直接的なシェアの数値としての回答にはならないかもしれませんが、まずは年平均成長率20％〜30％増の成長軌道に戻すことで、しっかりとシェアを拡大させていきたいと考えています。もちろん、今申し上げた20％〜30％の成長軌道に甘んじることなく、それ以上の事業成長、ひいては会社の成長を当然目指していますし、今後もそこへ向けて突き進んでいきたいと考えています。

【質問】

株式会社アップナウを持分法適用関連会社としていますが、単なる投資先という位置づけなのか、将来的なプロダクト連携、PMIや追加取得も視野に入れているのかを教えてください。

【回答】

ご質問いただきありがとうございます。こちらについては、単なる投資先ではございません。株式会社アップナウは、当社の事業にとって戦略的に非常に重要な位置付けであると認識しています。すでに、インスタベースに掲載いただいているスペース掲載者に対して、アップナウの予約システムを導入する事例も出てきています。将来的には、より密なプロダクト間の連携を行う予定です。それぞれの領域を、お互いの強みを活かしてしっかりと大きく伸ばしていくことができると考えています。

お時間も過ぎておりますので大変恐縮ではございますが、本決算説明会は以上とさせていただきます。長時間にわたりご清聴いただき、本当にありがとうございました。今後ともリベースへのご支援を何卒よろしくお願いいたします。《HN》