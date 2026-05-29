*12:07JST 株式会社Rebase：2026年3月期通期決算説明会文字起こし（7）

Rebase＜5138＞

こちらは既存事業であるインスタベースの成長戦略となっています。さらなる成長の実現に向けて、集客力の強化、UI・UXの最適化、平均単価の向上、掲載スペース数の最大化という4つの項目に注力していきます。

当社では、これらインスタベースの成長戦略に基づいた取り組みを実施しています。こちらのスライドは、通期での取り組みにおいて、特に集客力の強化、UI・UXの最適化にフォーカスした内容となっています。集客力の強化の観点では、アライアンスによるコラボレーションキャンペーンを実施し、ユーザーとの接点を拡充するとともに、ユーザー体験の向上に寄与する仕組みを提供してきました。UI・UXの最適化の観点では、利用者およびスペース掲載者の双方のサービス利用体験が向上するプランの提供を行っています。

同じく掲載スペースの最大化にフォーカスした取り組みについてもご紹介します。2026年3月期においては、WeWorkや日本リージャスといった大手企業とのアライアンスを推進してきたことによって、第4四半期において大きく掲載スペース数を増加することができました。また、将来の飛躍的な成長につなげる取り組みとしては、株式会社アップナウの株式を取得して持分法適用関連会社としたほか、埼玉県熊谷市と包括連携協定を締結しています。

これらの取り組みを行ってプロダクトの価値向上に努めてきた結果、2026年GMO顧客満足度ランキングにおいて、レンタルスペース検索予約サービスで総合1位を獲得しました。今回の受賞を励みに、インスタベースはこれからも新たな価値の創出に挑戦し続けたいと考えています。

続きまして、当社の投資戦略についてのご説明となります。当社の投資戦略としては、インスタベースとのシナジーを見込める企業を第一優先としています。そして、事業領域の拡大を可能にする企業もスコープに入れて投資活動を行うことによって、そのさらに先にある新規領域への進出可能性も高めていきます。

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