*12:06JST 株式会社Rebase：2026年3月期通期決算説明会文字起こし（6）

Rebase＜5138＞

続きまして、2027年3月期の業績予想についてご説明します。

2027年3月期の業績予想としては、売上高は前期比10％増の24億円、営業利益は前期比26％減の7,200万円としています。通期での黒字は維持しながらも、中長期的に飛躍的な成長を実現するべく積極的な投資を継続する方針です。インスタベースを着実に成長させるとともに、新規領域に対する研究開発にも注力していきます。

こちらは営業利益の見込みを表したスライドになります。営業利益は前期を下回る見通しですが、これは移転に伴うオフィスの備品などによる一時費用が5,800万円発生することによるものです。この移転に伴う一時費用を除きますと、営業利益は前期比で34％増と大幅に増益する見込みです。

業績予想の達成に向けた主要KPIの目安となる数値を表すスライドとなっています。ビジネス利用やリピート利用をはじめとしたスペース利用を促進する各種施策を重点的に実施していくことで、利用数および利用総額の高い成長をこれからも実現していきます。

最後のパートとなりますが、当社の成長戦略についてご説明します。

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