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ニーズウェル AI駆動型開発の確立に向けた研究開発を開始
記事提供元：フィスコ
*10:58JST ニーズウェル---AI駆動型開発の確立に向けた研究開発を開始
ニーズウェル＜3992＞は28日、生成AIをシステム開発全工程の実行エンジンとして活用する「AI駆動型開発」の手法確立に向けた研究開発を本格開始したと発表した。
DX進展に伴うソフトウェア開発需要拡大の一方で、人材不足や開発期間短縮、品質確保などの課題が顕在化していることを背景に、AIによる開発支援技術の高度化を進める。
研究開発では、要件整理や設計補助、コード生成、テスト自動化など開発ライフサイクル全体を対象にAI活用を検証する。初期設計や実装工程の自動化・半自動化を推進し、開発工数削減やリードタイム短縮を図るほか、バグ防止やコード品質均質化、ヒューマンエラー削減による品質向上も目指す。
また、テストケース生成高度化によるテスト精度向上や、AIを活用した開発プロセス標準化による属人性抑制、大規模開発時の安定性確保も進める。自然言語による要件定義やプロトタイピングを通じてノンエンジニア人材の参画促進も図り、組織横断での開発力強化につなげる。
同社は、開発プロセスで蓄積したナレッジを独自技術資産として体系化し、中長期的な生産性向上と高付加価値化を実現する考え。
今後は社内システムや自社サービス、顧客向けソリューションへの展開に加え、産学連携やパートナー企業との協業を通じた社会実装を進める。《KT》
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