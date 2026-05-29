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出来高変化率ランキング（10時台）～スパイダーP、オリコンなどがランクイン

2026年5月29日 10:38

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記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～スパイダーP、オリコンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月29日　10:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4800＞ オリコン　　　　　 1322900 　112092.2　 304.31% 0.1472%
＜1595＞ NZAMJリート　　160313 　31312.017　 253.65% -0.0016%
＜6203＞ 豊和工　　　　　　　1980000 　663777.62　 169.8% 0.0634%
＜6173＞ アクアライン　　　　9486000 　96745.78　 162.44% 2.6666%
＜1478＞ iS高配当　　　　　60863 　224875.351　 106.58% 0.0062%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　2839 　17747.271　 82.64% 0.0094%
＜6993＞ 大黒屋　　　　　　　16793000 　804493.04　 64.2% 0.2%
＜4318＞ クイック　　　　　　237700 　93832.42　 63.48% 0.0446%
＜1689＞ ガスETF　　　　　109369 　45089.916　 61.29% 0.0689%
＜6498＞ キッツ　　　　　　　346500 　398017.3　 61.2% 0.0735%
＜235A＞ GX高配30　　　　32063 　24191.142　 57.93% 0.0068%
＜8059＞ 第一実　　　　　　　102900 　159626.64　 56.72% 0.0344%
＜9551＞ メタウォーター　　　159400 　330400　 52.97% 0.1015%
＜8226＞ 理経　　　　　　　　582800 　131483.98　 51.15% 0.0464%
＜6999＞ KOA　　　　　　　852000 　1318029.24　 49.48% 0.0939%
＜2564＞ GXSディビ　　　　54614 　109505.377　 48.52% 0.0054%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　9139 　58050.335　 44.2% -0.0111%
＜1457＞ iFTPXベア　　　10185 　10523.322　 36.91% -0.0107%
＜8283＞ PALTAC　　　　804100 　3550646.46　 27.31% -0.0001%
＜1419＞ タマホーム　　　　　352000 　699293.3　 26.44% -0.0754%
<6730> アクセル　　　　　　44500 　35476.98　 20.65% 0.0511%
<4238> ミライアル　　　　　60400 　66075.18　 19.58% 0.0353%
<4192> スパイダーP　　　　277900 　59915.06　 19.18% 0.039%
<3798> ULS－G　　　　　179900 　75268.18　 18.95% 0.0755%
<5031> モイ　　　　　　　　1480000 　1639872.72　 14.59% -0.0158%
<4082> 稀元素　　　　　　　494600 　905227.58　 12.96% 0.0066%
<1625> NF電機精　　　　　1076 　58631.604　 11.68% 0.0211%
<4100> 戸田工　　　　　　　438100 　653343.84　 10.32% -0.0551%
<6962> 大真空　　　　　　　1040200 　828311.2　 10.18% 0.0757%
<4583> カイオム　　　　　　990000 　87204.26　 9.81% -0.0119%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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