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出来高変化率ランキング（10時台）～スパイダーP、オリコンなどがランクイン
*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～スパイダーP、オリコンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月29日 10:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4800＞ オリコン 1322900 112092.2 304.31% 0.1472%
＜1595＞ NZAMJリート 160313 31312.017 253.65% -0.0016%
＜6203＞ 豊和工 1980000 663777.62 169.8% 0.0634%
＜6173＞ アクアライン 9486000 96745.78 162.44% 2.6666%
＜1478＞ iS高配当 60863 224875.351 106.58% 0.0062%
＜2630＞ MXS米株ヘ 2839 17747.271 82.64% 0.0094%
＜6993＞ 大黒屋 16793000 804493.04 64.2% 0.2%
＜4318＞ クイック 237700 93832.42 63.48% 0.0446%
＜1689＞ ガスETF 109369 45089.916 61.29% 0.0689%
＜6498＞ キッツ 346500 398017.3 61.2% 0.0735%
＜235A＞ GX高配30 32063 24191.142 57.93% 0.0068%
＜8059＞ 第一実 102900 159626.64 56.72% 0.0344%
＜9551＞ メタウォーター 159400 330400 52.97% 0.1015%
＜8226＞ 理経 582800 131483.98 51.15% 0.0464%
＜6999＞ KOA 852000 1318029.24 49.48% 0.0939%
＜2564＞ GXSディビ 54614 109505.377 48.52% 0.0054%
＜2842＞ iFナ100ベ 9139 58050.335 44.2% -0.0111%
＜1457＞ iFTPXベア 10185 10523.322 36.91% -0.0107%
＜8283＞ PALTAC 804100 3550646.46 27.31% -0.0001%
＜1419＞ タマホーム 352000 699293.3 26.44% -0.0754%
<6730> アクセル 44500 35476.98 20.65% 0.0511%
<4238> ミライアル 60400 66075.18 19.58% 0.0353%
<4192> スパイダーP 277900 59915.06 19.18% 0.039%
<3798> ULS－G 179900 75268.18 18.95% 0.0755%
<5031> モイ 1480000 1639872.72 14.59% -0.0158%
<4082> 稀元素 494600 905227.58 12.96% 0.0066%
<1625> NF電機精 1076 58631.604 11.68% 0.0211%
<4100> 戸田工 438100 653343.84 10.32% -0.0551%
<6962> 大真空 1040200 828311.2 10.18% 0.0757%
<4583> カイオム 990000 87204.26 9.81% -0.0119%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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