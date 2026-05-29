ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～初穂商事、ナ・デックスなどがランクイン

2026年5月29日 10:05

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:05JST 出来高変化率ランキング（9時台）～初穂商事、ナ・デックスなどがランクイン
初穂商事＜7425＞がランクイン（9時40分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年6
月30日を基準日として1株を2株に分割すると発表した。投資家に、より投資しやす
い環境を整えるため、投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性の向上と投
資家層の拡大を図ることが目的。株式分割後の発行済株式総数は696万1320株。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月29日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6596＞ 筑波精工　　　　　 100 　0　 400% 0%
＜7425＞ 初穂商事　　　　　　4400 　804.46　 266.09% 0.0407%
＜3280＞ エストラスト　　　　31600 　2605.46　 254.96% 0.05%
＜1595＞ NZAMJリート　　160313 　31312.017　 253.65% -0.0016%
＜7435＞ ナ・デックス　　　　364900 　46033.18　 249.65% 0.2227%
＜6662＞ ユビテック　　　　　29800 　695.84　 235.22% 0%
＜7551＞ ウェッズ　　　　　　38100 　6586.5　 205.71% 0.0274%
＜532A＞ NZTP高40　　　813 　240.832　 193.76% -0.0192%
＜1807＞ 佐藤渡辺　　　　　　193600 　55094.76　 185.91% 0.0005%
＜1981＞ 協和日成　　　　　　2900 　1161.14　 169.09% 0.0007%
＜6977＞ 抵抗器　　　　　　　267900 　82285.68　 152.13% 0.1461%
＜6203＞ 豊和工　　　　　　　1622500 　663777.62　 146.55% 0.0473%
＜7208＞ カネミツ　　　　　　8500 　2402.88　 146.23% 0.0025%
＜6926＞ OKAYA　　　　　57200 　2631.28　 141.06% 0.0638%
＜2747＞ 北雄ラッキー　　　　2600 　1821.6　 134.86% -0.0033%
＜5356＞ 美濃窯業　　　　　　12500 　4740.66　 132.23% 0.0357%
＜2641＞ GXGリーダー　　　9118 　13534.953　 125.16% 0.009%
＜345A＞ 高配当成　　　　　　2250 　9930.751　 112.22% 0.0017%
＜1478＞ iS高配当　　　　　60779 　224875.351　 106.41% 0.0052%
＜5987＞ オーネックス　　　　800 　625.96　 97.35% -0.005%
<9557> エアクロ　　　　　　217400 　12213.98　 90.75% -0.0484%
<2250> iS日気候　　　　　1010 　294.541　 86.77% 0.022%
<2630> MXS米株ヘ　　　　2839 　17747.271　 82.64% 0.0094%
<3826> システムインテ　　　20500 　4074.26　 82.5% -0.0066%
<2435> シダー　　　　　　　32400 　2875.28　 81.73% 0.0047%
<1626> NF情通他　　　　　1236 　28957.69　 79.43% 0.0289%
<6964> サンコー　　　　　　5500 　2756.58　 78.38% -0.013%
<2011> SM日高配　　　　　60590 　18739.879　 71.88% 0.0109%
<3682> エンカレッジ　　　　2300 　722.94　 69.43% 0.0189%
<2625> iFTPX年4　　　8227 　16014.206　 67.16% 0.0086%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》

関連記事