関連記事
出来高変化率ランキング（9時台）～初穂商事、ナ・デックスなどがランクイン
*10:05JST 出来高変化率ランキング（9時台）～初穂商事、ナ・デックスなどがランクイン
初穂商事＜7425＞がランクイン（9時40分時点）。大幅高。前日取引終了後に、26年6
月30日を基準日として1株を2株に分割すると発表した。投資家に、より投資しやす
い環境を整えるため、投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流動性の向上と投
資家層の拡大を図ることが目的。株式分割後の発行済株式総数は696万1320株。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月29日 9:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6596＞ 筑波精工 100 0 400% 0%
＜7425＞ 初穂商事 4400 804.46 266.09% 0.0407%
＜3280＞ エストラスト 31600 2605.46 254.96% 0.05%
＜1595＞ NZAMJリート 160313 31312.017 253.65% -0.0016%
＜7435＞ ナ・デックス 364900 46033.18 249.65% 0.2227%
＜6662＞ ユビテック 29800 695.84 235.22% 0%
＜7551＞ ウェッズ 38100 6586.5 205.71% 0.0274%
＜532A＞ NZTP高40 813 240.832 193.76% -0.0192%
＜1807＞ 佐藤渡辺 193600 55094.76 185.91% 0.0005%
＜1981＞ 協和日成 2900 1161.14 169.09% 0.0007%
＜6977＞ 抵抗器 267900 82285.68 152.13% 0.1461%
＜6203＞ 豊和工 1622500 663777.62 146.55% 0.0473%
＜7208＞ カネミツ 8500 2402.88 146.23% 0.0025%
＜6926＞ OKAYA 57200 2631.28 141.06% 0.0638%
＜2747＞ 北雄ラッキー 2600 1821.6 134.86% -0.0033%
＜5356＞ 美濃窯業 12500 4740.66 132.23% 0.0357%
＜2641＞ GXGリーダー 9118 13534.953 125.16% 0.009%
＜345A＞ 高配当成 2250 9930.751 112.22% 0.0017%
＜1478＞ iS高配当 60779 224875.351 106.41% 0.0052%
＜5987＞ オーネックス 800 625.96 97.35% -0.005%
<9557> エアクロ 217400 12213.98 90.75% -0.0484%
<2250> iS日気候 1010 294.541 86.77% 0.022%
<2630> MXS米株ヘ 2839 17747.271 82.64% 0.0094%
<3826> システムインテ 20500 4074.26 82.5% -0.0066%
<2435> シダー 32400 2875.28 81.73% 0.0047%
<1626> NF情通他 1236 28957.69 79.43% 0.0289%
<6964> サンコー 5500 2756.58 78.38% -0.013%
<2011> SM日高配 60590 18739.879 71.88% 0.0109%
<3682> エンカレッジ 2300 722.94 69.43% 0.0189%
<2625> iFTPX年4 8227 16014.206 67.16% 0.0086%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YY》
スポンサードリンク