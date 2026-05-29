*09:43JST ユーソナー株式会社：2026年12月期第1四半期決算説明資料文字起こし（13）

ユーソナー＜431A＞

社員数と離職率の推移についてです。こちらのグラフは2020年から2025年までの社員数の内訳と離職率を表しております。2025年末は、執行役員を含めて244名の社員数となっています。内訳としては、営業本部が100名。DC本部（データコントロール本部）119名、管理本部25名となっております。

DC本部は、私たちのサービスの根幹である法人データベースLBCの構築や、SaaSプロダクトの開発を担う部署です。

昨年、離職率がやや増加していることを踏まえ、当社では、社員への還元を強めていく方針です。直近の対策としては、この2月に既存社員の臨時昇給を行いました。その他、持株会を通じたRS（譲渡制限付き株式）の付与を予定しておりまして、これらの施策を通じて社員のエンゲージメントを高め、離職率を抑えていきたいと考えております。また、採用の方も積極的に行っておりまして、営業本部、DC本部を中心に、新卒採用並びに中途採用を継続して進めております。

損益計算書のハイライトです。今期に関しては、販管費が、人件費を中心に増加する見込みですが、それ以上に売上総利益の額が増えていくものと考えており、したがって、営業利益についても増益を達成できるであろうと考えております。

貸借対照表のハイライトです。堅調な業績を背景に、純資産が増加し、財務の安定性が増しております。

以上となります。ご清聴ありがとうございました。《MY》