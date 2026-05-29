*09:33JST ユーソナー株式会社：2026年12月期第1四半期決算説明資料文字起こし（3）

ユーソナー＜431A＞

続いて、事業内容についてご説明します。営業やマーケティングに携わる方々にとって、その業務が非常に大変で、しんどいものであると感じていらっしゃるケースは少なくないと認識しています。我々は当社のサービスを通じて、現場の方々にしっかりと成果を上げていただくことを目指しています。これによって、営業やマーケティング活動を楽しい、うれしい、やってよかったと感じていただけるように支援させていただいております。

次に、なぜユーソナーが求められているのかについてご説明します。当社には、昔から一定のニーズがありました。お客様が保有する顧客情報について、しっかりとメンテナンスができていなければ、適切な営業戦略を立てることは難しくなります。また、マーケティングを行うにあたっても、例えばデータが重複していては正確な施策を展開できません。このような課題解決に向け、以前から当社には一定の引き合いをいただいていました。

近年、当社の業績に非常に強いブーストがかかっている背景には、コロナ禍に各社で一斉にDXツールの導入が進んだことがあります。しかし、ツールを入れたものの、なかなか実際の利活用につながらないというお悩みを抱えるお客様が多くいらっしゃいます。

当社が考えるDX成功の要件には、3つのポイントがあります。1点目は「正しいDXツールを選んで導入すること」、2点目は「そのツールを活用できる人材の拡充・教育」です。ここまでは多くの企業が対応しているのですが、3点目が抜けているケースが多々見受けられます。その3点目こそが、「DXツール内のデータの整備」です。これらが3つ揃うことで、初めてデータの利活用がうまく進むようになります。最近は、この3点目をケアする目的で当社に引き合いをいただくことが多くなっており、これがコロナ禍における業績拡大の背景となっています。

当社のビジネスの根幹をなすのが、独自に構築している法人データベースの「LBC」です。このデータベースは日本の法人データベースの決定版ともいえるもので、主に3つの特色があります。1点目はデータの「網羅性（件数の多さ）」、2点目は「属性の多さ」、3点目は「最新性（タイムリーな更新）」です。

当社は、上場企業や有名企業だけでなく、中堅・中小・零細企業や個人事業主に至るまでの情報を保有しています。また、株式会社だけでなく、医療法人、学校法人、官公庁、地方自治体に至るまで幅広く情報を揃えています。加えて、本社だけでなく、支店、支社、営業所、工場、研究所といった事業所の情報も完備している点が大きなポイントです。拠点数（本社及び事業所の件数）は1,250万拠点にのぼり、日本に存在するほぼすべての法人を網羅できていると考えています。

当社のビジネスモデルは、この法人データベースLBCを基盤に、顧客データ統合・ターゲティング・名刺管理などのサービスをSaaSの形式でお客様に提供するものとなっています。

SaaSサービスとして、大きく3つ展開しています。1つ目は「ユーソナー」、2つ目は「プランソナー」、3つ目は「mソナー」および「ガイドソナー」です。

まず、1つ目のユーソナーですが、こちらは外部のSaaS、すなわち各種DXツールと連携しながら機能するサービスです。例えば、Salesforce社をはじめとするCRM・SFA（営業支援ツール）内にあるデータを当社がお客様との契約に基づき、整備、定期メンテナンスします。また、DXツール内で不足している項目、例えば法人のURL、売上高、従業員数といった情報が欠落している場合に、当社の持つ情報を付与する役割を担っています。

2つ目のプランソナーは、1,250万拠点の法人データベースを自由自在にカッティングし、お好みのターゲットリストを作成できるツールです。このほか、企業側の興味や関心を検知、把握できる「インテント」と呼ばれる機能も搭載しています。

3つ目は、mソナーとガイドソナーです。mソナーは、主にモバイル端末上から当社の法人データベースLBCへ、いつでもどこでもアクセスできるツールです。加えて名刺管理機能も備えており、交換した名刺を撮影すると、正規化されたデータとして格納される仕組みとなっています。大きなポイントは、企業情報と名刺情報が連動している点です。営業担当者が商談前に相手企業の情報を予習したり、最新のニュースを確認してアイスブレイクのネタを探したりといった活用が可能になります。なお、ガイドソナーは、このモバイル上の機能をパソコン上でも閲覧できるようにしたツールです。

ユーソナー株式会社：2026年12月期第1四半期決算説明資料文字起こし（4）に続く《MY》