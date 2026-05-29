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「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比550円高の65745円
*08:48JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比550円高の65745円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.24円換算）で、TDK＜6758＞、東京エレクトロン＜8031＞、ファナック＜6902＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比550円高の65745円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は24.69ドル高の50,668.97ドル、ナスダックは242.7
4ポイント高の26,917.47で取引を終了した。連日の上昇で利益確定やポジション調整の売りが出やすく寄り付き後、下落。4月PCE価格指数がインフレ圧力の緩和を示したことやアメリカとイランが停戦の延長を巡り合意したと伝わり相場を支えた。ナスダックはスノーフレークの急騰とそれに伴う半導体・ソフトウエア関連銘柄の上昇にけん引される形で堅調に推移し最高値を更新、ダウは小幅に上昇して取引を終えた。
28日のニューヨーク市場で米ドル・円は伸び悩み。イランと米国は、停戦延長と戦争終結に向けた合意を目指す暫定的な取り決めで一致したとの報道を受けて米ドル買い・円売りは縮小。ただ、最終的にはトランプ米大統領の承認を得る必要があるため、米ドル売り・円買いは一服。米ドル・円は、159円49銭から159円12銭まで売られた後、159円29銭まで戻しており、159円26銭で取引を終えた。ユーロ・ドルは反転し、1.1616ドルから1.1661ドルまで強含み、1.1647ドルで引けた。
NY原油先物7月限は小幅高（NYMEX原油7月限終値：88.90 ↑0.22）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比＋0.22ドル（＋0.25％）の88.90ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（28日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6594 (NJDCY) 日本電産 4.95 3153 469 17.4
7
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.19 2260 230.5 11.3
6
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 24.22 7714 589 8.2
7
6954 (FANUY) 京セラ 21.59 3438 167 5.1
1
6971 (KYOCY) 村田製作所 28.06 8937 399 4.6
7
「ADR下落率上位5銘柄」（28日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
2801 (KIKOY) キッコーマン 16.00 1274 -125 -8.9
3
7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 2166 -163 -7.0
0
8802 (MITEY) 住友不動産 11.00 3503 -149 -4.0
8
9104 (MSLOY) 川崎汽船 15.33 2441 -39 -1.5
7
■そのたADR（28日）
7203 (TM.N) アイシン精機 13.60 0.00 2166 -16
3
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.04 -0.09 5605 5
1
8035 (TOELY) 住友商事 44.98 -0.23 7163 5
8
6758 (SONY.N) TDK 24.50 1.95 3901 10
5
9432 (NTTYY) KDDI 17.10 0.18 2723
9
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.05 0.09 971 17.
4
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.90 1.79 5239 6
5
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 24.22 1.38 7714 58
9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -7.43 4908 20
3
4063 (SHECY) 信越化学工業 23.22 0.00 7395 5
1
8001 (ITOCY) 丸紅 330.94 3.94 5270 4
6
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.95 -0.11 7126 6
1
8031 (MITSY) 東京エレク 168.36 5.18 53619 129
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 13.00 1.00 10351 16
6
4568 (DSNKY) 第一三共 16.90 0.16 2691 28.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.52 0.26 2395 10
4
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.16 0.08 968 -96
2
8766 (TKOMY) 三井不動産 28.50 -0.30 1513
8
7267 (HMC.N) スズキ 48.55 0.58 1933 1
4
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 19.15 -0.01 6099
1
6902 (DNZOY) ファナック 25.49 -0.11 8118 13
4
4519 (CHGCY) 中外製薬 24.72 0.08 7873 13
0
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.07 0.30 2241 -
9
8411 (MFG.N) オリックス 38.70 0.09 6163 3
9
6367 (DKILY) ダイキン工業 14.79 0.09 23552 7
2
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.15 0.00 5143 2
3
7741 (HOCPY) キヤノン 26.73 0.32 4256 3
1
6503 (MIELY) 三菱電機 83.13 1.51 6619 6
2
6981 (MRAAY) 日東電工 19.74 0.34 3143 2
8
7751 (CAJPY) 任天堂 10.92 -0.19 6956 -1
6
6273 (SMCAY) SMC 21.24 0.41 67645 -23
5
7182 (JPPTY) 日産自動車 5.08 0.15 404
5
6146 (DSCSY) ディスコ 42.60 0.20 67836 148
6
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.50 0.00 1831 -4.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 31.85 -0.35 5072 3
4
6702 (FJTSY) 富士通 22.55 0.40 3591 7
8
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.00 16.40 20383 -6
7
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.66 0.18 3395
3
6178 (JPPHY) 日本郵政 14.19 -0.30 2260 230.
5
8002 (MARUY) 三井物産 675.07 2.47 5375 4
8
6723 (RNECY) ルネサス 13.74 -0.06 4376 7
0
6954 (FANUY) 京セラ 21.59 1.91 3438 16
7
8725 (MSADY) 第一生命HD 20.64 -0.26 1643 15.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 25.41 0.10 4046 2
8
6301 (KMTUY) 小松製作所 40.68 -0.10 6478 5
6
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.44 0.42 3325
3
6594 (NJDCY) 日本電産 4.95 0.75 3153 46
9
6857 (ATEYY) シスメックス 8.68 -0.12 1382 0.
5
4543 (TRUMY) テルモ 15.14 0.15 2411 11.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.54 0.29 1519 4
7
（時価総額上位50位、1ドル159.24円換
算）《AN》
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