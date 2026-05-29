*08:43JST 5/29

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（50668.97、+24.69）

・ナスダック総合指数は上昇（26917.47、+242.74）

・SOX指数は上昇（12829.14、+126.96）

・シカゴ日経225先物は上昇（65745、+1185）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（64693.12、-306.29）

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・米原油先物相場は上昇（88.90、+0.22）

・ドル円相場（159.20-30）

・4月有効求人倍率

・4月失業率

・5月東京CPI

・4月鉱工業生産指数

・4月小売売上高

・4月百貨店・スーパー売上高

・4月住宅着工件数

・5月消費者態度指数

・5月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数

・5月ドイツ失業率(失業保険申請率)

・4月インド財政赤字

・4月ブラジル基礎的財政収支

・4月ブラジル純債務対GDP比

・インド外貨準備高(先週)

・1-3月期ブラジルGDP

・4月南アフリカ貿易収支

・5月ドイツ消費者物価指数

・1-3月期カナダGDP

・アジア安全保障会議(シャングリラ会合)(31日まで)

・ボウマンFRB副議長、カンザスシティー連銀総裁がレイキャビク経済会議で講演《YY》