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5/29の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:43JST 5/29
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（50668.97、+24.69）
・ナスダック総合指数は上昇（26917.47、+242.74）
・SOX指数は上昇（12829.14、+126.96）
・シカゴ日経225先物は上昇（65745、+1185）
・米長期金利は低下
・高市内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（64693.12、-306.29）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・米原油先物相場は上昇（88.90、+0.22）
・ドル円相場（159.20-30）
・4月有効求人倍率
・4月失業率
・5月東京CPI
・4月鉱工業生産指数
・4月小売売上高
・4月百貨店・スーパー売上高
・4月住宅着工件数
・5月消費者態度指数
・5月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数
・5月ドイツ失業率(失業保険申請率)
・4月インド財政赤字
・4月ブラジル基礎的財政収支
・4月ブラジル純債務対GDP比
・インド外貨準備高(先週)
・1-3月期ブラジルGDP
・4月南アフリカ貿易収支
・5月ドイツ消費者物価指数
・1-3月期カナダGDP
・アジア安全保障会議(シャングリラ会合)(31日まで)
・ボウマンFRB副議長、カンザスシティー連銀総裁がレイキャビク経済会議で講演《YY》
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