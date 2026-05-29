JCRファーマ、国際MPSシンポジウムで3演題をポスター発表へ、ムコ多糖症I型・II型治療薬の臨床データなどを報告

■血液脳関門通過技術の可能性を国際発信

JCRファーマ<4552>(東証プライム)は5月28日、イタリア・フィレンツェで6月4日から7日まで開催される「18th International Symposium on MPS and Related Lysosomal Diseases 2026」で、3演題のポスター発表を行うと発表した。

発表では、開発中のムコ多糖症I型治療薬JR-171(国際一般名:lepunafusp alfa)について、第I/II相臨床試験および継続投与試験における3年間の安全性と薬力学データを報告する。JR-171は、同社独自の血液脳関門通過技術「J-Brain Cargo」を適用した分子で、全身症状に加え中枢神経系症状への効果が期待されている。

あわせて、ムコ多糖症II型治療薬JR-141(国際一般名:pabinafusp alfa)に関する2演題もアンコール発表する。JR-141は日本で「イズカーゴ点滴静注用10mg」として2021年5月から販売中で、同社はJ-Brain Cargoを通じ、ライソゾーム病におけるアンメット・メディカル・ニーズの解決を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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（情報提供：日本インタビュ新聞・インベストメントナビゲーター：株式投資情報編集長＝浅妻昭治）

