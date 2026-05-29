テイン、期末配当16円を決議、普通配当12円に特別配当4円を上乗せ

■6月25日開催予定の定時株主総会での承認可決を前提に実施

テイン<7217>(東証スタンダード)は5月28日、2026年3月31日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議したと発表した。1株あたり期末配当は16円00銭で、直近の配当予想と同額。2026年6月25日開催予定の定時株主総会での承認可決を前提とする。

同社は、収益力の向上と株主への利益還元を経営の最重要課題の一つと位置づけている。利益配当は、各期の連結業績、配当性向、内部留保などを総合的に勘案し、継続的かつ安定的に実施する方針だ。

当期の期末配当は、期首の連結株主資本合計の2%に相当する普通配当12円00銭に、前期および当期の親会社株主に帰属する当期純利益の各7.5%を基に算出した特別配当4円00銭を加えた。配当金総額は156百万円、効力発生日は2026年6月26日、配当原資は利益剰余金。年間配当は16円00銭となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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