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今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、加GDPなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、加GDPなど
＜国内＞
08:30 有効求人倍率(4月) 1.18倍 1.18倍
08:30 失業率(4月) 2.7％ 2.7％
08:30 東京CPI(5月) 1.6％ 1.5％
08:50 鉱工業生産指数(4月) -0.6％ -0.4％
08:50 小売売上高(4月) 1.3％ 1.4％
08:50 百貨店・スーパー売上高(4月) 1.1％
14:00 住宅着工件数(4月) 15.5％ -29.3％
14:00 消費者態度指数(5月) 32.2
＜海外＞
16:55 独・失業率(失業保険申請率)(5月) 6.4％
19:30 印・財政赤字(4月)
20:30 ブ・基礎的財政収支(4月) -807億レアル
20:30 ブ・純債務対GDP比(4月) 66.8％
20:30 印・外貨準備高(先週)
21:00 ブ・GDP(1-3月) 1.8％
21:00 南ア・貿易収支(4月) 319億ランド
21:00 独・消費者物価指数(5月) 2.8％ 2.9％
21:30 加・GDP(1-3月) 1.5％ -0.6％
22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(5月) 51.2 49.2
アジア安全保障会議(シャングリラ会合)(31日まで)
ボウマン連邦準備制度理事会(FRB)副議長、カンザスシティー連銀総裁がレイキャビク経済会議で講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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