ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、加GDPなど

2026年5月29日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、加GDPなど
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(4月)　1.18倍　1.18倍
08:30　失業率(4月)　2.7％　2.7％
08:30　東京CPI(5月)　1.6％　1.5％
08:50　鉱工業生産指数(4月)　-0.6％　-0.4％
08:50　小売売上高(4月)　1.3％　1.4％
08:50　百貨店・スーパー売上高(4月)　　1.1％
14:00　住宅着工件数(4月)　15.5％　-29.3％
14:00　消費者態度指数(5月)　　32.2


＜海外＞
16:55　独・失業率(失業保険申請率)(5月)　　6.4％
19:30　印・財政赤字(4月)
20:30　ブ・基礎的財政収支(4月)　　-807億レアル
20:30　ブ・純債務対GDP比(4月)　　66.8％
20:30　印・外貨準備高(先週)
21:00　ブ・GDP(1-3月)　　1.8％
21:00　南ア・貿易収支(4月)　　319億ランド
21:00　独・消費者物価指数(5月)　2.8％　2.9％
21:30　加・GDP(1-3月)　1.5％　-0.6％
22:45　米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(5月)　51.2　49.2


アジア安全保障会議(シャングリラ会合)(31日まで)

ボウマン連邦準備制度理事会(FRB)副議長、カンザスシティー連銀総裁がレイキャビク経済会議で講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事