*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、独失業率(失業保険申請率)、加GDPなど

＜国内＞

08:30 有効求人倍率(4月) 1.18倍 1.18倍

08:30 失業率(4月) 2.7％ 2.7％

08:30 東京CPI(5月) 1.6％ 1.5％

08:50 鉱工業生産指数(4月) -0.6％ -0.4％

08:50 小売売上高(4月) 1.3％ 1.4％

08:50 百貨店・スーパー売上高(4月) 1.1％

14:00 住宅着工件数(4月) 15.5％ -29.3％

14:00 消費者態度指数(5月) 32.2



＜海外＞

16:55 独・失業率(失業保険申請率)(5月) 6.4％

19:30 印・財政赤字(4月)

20:30 ブ・基礎的財政収支(4月) -807億レアル

20:30 ブ・純債務対GDP比(4月) 66.8％

20:30 印・外貨準備高(先週)

21:00 ブ・GDP(1-3月) 1.8％

21:00 南ア・貿易収支(4月) 319億ランド

21:00 独・消費者物価指数(5月) 2.8％ 2.9％

21:30 加・GDP(1-3月) 1.5％ -0.6％

22:45 米・MNIシカゴ購買部協会景気指数(5月) 51.2 49.2



アジア安全保障会議(シャングリラ会合)(31日まで)

ボウマン連邦準備制度理事会(FRB)副議長、カンザスシティー連銀総裁がレイキャビク経済会議で講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》