*02:21JST NY為替：通貨オプション：変動率は下げ渋り

[通貨オプション]

ドル・円オプション市場で変動率は下げ渋り。原油安の一服が意識されたようだ。リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがやや強まったが、6カ月物以降では円コール買いが後退する一方、円先安観に伴う円プット買いが観測された。

■変動率

・1カ月物6.53⇒6.65％（08年＝31.044％）

・3カ月物7.26％⇒7.47％（08年＝31.044％）

・6カ月物7.95％⇒8.05％（08年＝23.92％）

・1年物8.50％⇒8.60％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.20％⇒＋1.180％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.67％⇒＋0.62％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.40％⇒＋0.38％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.23％⇒＋0.22％（08年10/27＝+10.71％）《MK》