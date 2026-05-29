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NY為替：通貨オプション：変動率は下げ渋り
記事提供元：フィスコ
*02:21JST NY為替：通貨オプション：変動率は下げ渋り
[通貨オプション]
ドル・円オプション市場で変動率は下げ渋り。原油安の一服が意識されたようだ。リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがやや強まったが、6カ月物以降では円コール買いが後退する一方、円先安観に伴う円プット買いが観測された。
■変動率
・1カ月物6.53⇒6.65％（08年＝31.044％）
・3カ月物7.26％⇒7.47％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.95％⇒8.05％（08年＝23.92％）
・1年物8.50％⇒8.60％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.20％⇒＋1.180％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.67％⇒＋0.62％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.40％⇒＋0.38％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.23％⇒＋0.22％（08年10/27＝+10.71％）《MK》
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