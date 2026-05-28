*18:29JST 28日の中国本土市場概況：3日ぶり反発、半導体などハイテク株が上げ主導

28日の中国本土市場は3日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数が前日比4.91ポイント（0.12％）高の4098.64ポイントで引けた。

中東情勢を巡る警戒で一時1％近く下げたものの、国産半導体への期待を背景にハイテク株へ買いが入り切り返した。半導体や電子部品が高く、SMICなど主力ハイテク株が指数を支え、世界的な人工知能（AI）投資拡大やファーウェイが打ち出した半導体産業の新原則も材料視された。一方、米軍によるイラン空爆や報復攻撃を受けた原油先物の上昇が重荷となり、上値追いは限定された。押し目買いは優勢だったが、地政学リスクへの警戒から方向感を欠く展開となった。

業種別では、半導体などハイテク関連が高い。有研新材（600206/SH）がストップ高の10％上昇、杭州士蘭微電子（600460/SH）が8.0％高、富士康工業互聯網（601138/SH）が7.0％高、嘉興斯達半導体（603290/SH）が5.9％高で引けた。

また、電力銘柄も買われた。華能国際電力（600011/SH）が4.5％高、大唐国際発電（601991/SH）が3.8％高、浙能電力（600023/SH）が1.7％高で引けた。

半面、金融銘柄が売られた。上海浦東発展銀行（600000/SH）が2.3％安、中国農業銀行（601288/SH）が1.6％安、中国人民保険集団（601319/SH）が2.2％安で取引を終えた。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.41ポイント（0.15％）高の280.68ポイント、深センB株指数が2.43ポイント（0.22％）安の1113.79ポイントで終了した。《AK》